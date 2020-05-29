Слуцкий: «В Бундеслиге травматизм вырос на 250 процентов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил опасение, что с возобновлением РПЛ игроки будут получать травмы чаще, чем раньше. Специалист привел пример чемпионата Германии.

«В Бундеслиге после возобновления травматизм увеличился на 250 процентов. Нам нужно иметь максимальное число штыков в строю и желательно в более-менее оптимальном состоянии», – сказал Слуцкий пресс-службе казанцев.