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    Слуцкий: «В Бундеслиге травматизм вырос на 250 процентов»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил опасение, что с возобновлением РПЛ игроки будут получать травмы чаще, чем раньше. Специалист привел пример чемпионата Германии.

    «В Бундеслиге после возобновления травматизм увеличился на 250 процентов. Нам нужно иметь максимальное число штыков в строю и желательно в более-менее оптимальном состоянии», – сказал Слуцкий пресс-службе казанцев.

    • Возобновление РПЛ намечено на 21 июня.
    • «Рубин» в таблице идет 14-м.
    • В основе «Рубина» числится 28 игроков.

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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    29.05.2020 22:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3176

      Борат 11 часов назад

      Лёня за свой желудок переживает , боится получить несварение!
      Гыгы

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