Главные новости дня. «Ротор» может отказаться от РПЛ, «Ахмат» не планирует оставлять Глушакова на следующий сезон

Вальдес – главный тренер «Орты» из четвертого испанского дивизиона.
Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии.
Журналист Скира: Лаутаро будет получать в «Барселоне» 12 миллионов в год.
Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна.
«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ.
Sport24: Глушаков летом покинет «Ахмат».
Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы.
Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал».
Егоров: «Зарплата Гулиева – 94 миллиона рублей в год».
Источник: Бомбардир.ру