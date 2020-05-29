Главные новости дня. «Ротор» может отказаться от РПЛ, «Ахмат» не планирует оставлять Глушакова на следующий сезон

Вальдес – главный тренер «Орты» из четвертого испанского дивизиона.

Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии.

Журналист Скира: Лаутаро будет получать в «Барселоне» 12 миллионов в год.

Calciomercato: «Милан» поборется с «Наполи» за Азмуна.

«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ.

Sport24: Глушаков летом покинет «Ахмат».

Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы.

Широков: «Якин – чистый мудак. Я ему так и сказал».

Егоров: «Зарплата Гулиева – 94 миллиона рублей в год».