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«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ

29 мая 2020, 14:28
16

Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

По информации «Советского спорта», такое решение волгоградский клуб может принять из-за отсутствия спонсорской поддержки.

Ранее сообщалось, что команде нужно 1,38 миллиарда рублей, чтобы играть в РПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ротор
Комментарии (16)
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JTherry
1590752330
бесполезный вариант - выходить в РПЛ из ФНЛ по спортивному принципу, пусть находят спонсоров сперва... существование футбольных клубов на деньги налогоплательщиков надо было запретить уже давно!!! нынешний кризис только усилил эту проблему...
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GermanVo
1590752515
Не долго музыка играла. ФНЛ бестолковый чемпионат. Всё больше приходим к тому, что ещё чуток и команды будут в РПЛ переходить не по спортивному принципу, а финансовому.
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bset
1590752516
Нужно срочно расширять РПЛ до 18 команд. Кто желает поиграть в РПЛ? Не вижу рук? Руки где???
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Бухбух
1590753685
Это самая приятная за месяц новость для Ахмата.
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paracetamol
1590754369
1,38 миллиарда рублей? Что-то многовато. Танбов за половину этой суммы играет. Наверно попилить чиновникам надо!
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PAREVG.
1590756048
Ясно. Обмена команд между РПЛ и ФНЛ не будет. Тереку можно не переживать, на 95% процентов - спаслись.
Ответить
GreyDM
1590761806
Волгоградский "Ротор" настроен играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, информация о снятии команды не соответствует действительности, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Андрей Рекечинский. "Ротор" стал победителем первенства Футбольной национальной лиги, которая завершилась досрочно из-за пандемии коронавируса. Ранее телеграмм-канал "Спорт и сплетни" сообщил, что клуб обсуждает возможность сняться с розыгрыша РПЛ. "Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в премьер-лиге", - сказал Рекечинский по телефону. РИА СПОРТ
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valkam72
1590764749
Сейчас ротор газпром заспонсирует, ибо потенциальный фарм-клуб синита.
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Ганнибал Лектор
1590770278
Жаль. Хочется увидеть сильный Ротор в РПЛ. Как 25 лет назад
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Hektor 84
1590784176
А чинуши еще хотят лигу расширить. В ней играть не всем по карману.
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