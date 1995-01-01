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    «Ротор» может отказаться от участия в РПЛ

    Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

    По информации «Советского спорта», такое решение волгоградский клуб может принять из-за отсутствия спонсорской поддержки.

    Ранее сообщалось, что команде нужно 1,38 миллиарда рублей, чтобы играть в РПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2068

      Бухбух 10 минут назад

      Это самая приятная за месяц новость для Ахмата.

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      Рейтинг: +1416

      Genz 13 минут назад

      Торпедо тоже не хотят в рпл из-за финансирования

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14870

      bset 30 минут назад

      Нужно срочно расширять РПЛ до 18 команд. Кто желает поиграть в РПЛ? Не вижу рук? Руки где???

      6
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      Рейтинг: +1172

      GermanVo 30 минут назад

      Не долго музыка играла. ФНЛ бестолковый чемпионат. Всё больше приходим к тому, что ещё чуток и команды будут в РПЛ переходить не по спортивному принципу, а финансовому.

      0
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      Рейтинг: +4505

      JTherry 33 минуты назад

      бесполезный вариант - выходить в РПЛ из ФНЛ по спортивному принципу, пусть находят спонсоров сперва... существование футбольных клубов на деньги налогоплательщиков надо было запретить уже давно!!! нынешний кризис только усилил эту проблему...

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