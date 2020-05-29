«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ

Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

По информации «Советского спорта», такое решение волгоградский клуб может принять из-за отсутствия спонсорской поддержки.

Ранее сообщалось, что команде нужно 1,38 миллиарда рублей, чтобы играть в РПЛ.