«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ

Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.
По информации «Советского спорта», такое решение волгоградский клуб может принять из-за отсутствия спонсорской поддержки.
Ранее сообщалось, что команде нужно 1,38 миллиарда рублей, чтобы играть в РПЛ.
- «Ротор» занял первое место в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- Другой претендент на повышение в классе – «Химки» – также может сняться с РПЛ из-за недостаточного финансирования.
Источник: «Советский спорт»