Гендиректор «Химок»: «Если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то в ФНЛ»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал, при каких условиях клуб будет играть в чемпионате России.

«Вопрос решится до конца месяца. Надеемся, инвестор появится. Сейчас ведутся переговоры. Если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдем в ФНЛ», – сказал Иванов.

Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.

Ранее стало известно, что правительство Московской области отклонило два предложения по финансированию «Химок».

Fix Price и букмекерская контора предложили спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений