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    Гендиректор «Химок»: «Если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то в ФНЛ»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал, при каких условиях клуб будет играть в чемпионате России.

    «Вопрос решится до конца месяца. Надеемся, инвестор появится. Сейчас ведутся переговоры. Если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдем в ФНЛ», – сказал Иванов.

    • Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.
    • Ранее стало известно, что правительство Московской области отклонило два предложения по финансированию «Химок».

    Fix Price и букмекерская контора предложили спонсорство «Химкам», но Московская область отказалась от предложений

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1851

      giluxa1963 1 час назад

      по щучему велению инвестор появись

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3086

      Борат > giluxa1963 51 минуту назад

      Аллах против !
      Надо терег спасать !
      Гыгы

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