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    Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии

    Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех».

    Из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен в начале марта.

    По информации источника, в УЕФА обсуждался вариант проведения решающих стадий в Германии.

    Первоначальным местом проведения финала Лиги чемпионов должен быть Стамбул, но Турция не может гарантировать безопасность участникам матчей.

    • УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов к 31 августа.
    • Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, а матчи 1/4 финала 13-14 августа на нейтральных полях в формате одной игры.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3130

      Давид59 2 часа назад

      А что там в Турции с безопасностью? Что-то я не въехал. Если речь о вирусе идёт, так это называется по другому. Гарантия не заразиться, например. Или эпидемиологическая обстановка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3145

      Борат 3 часа назад

      рылы 2 кубка матч-премьер в финале 4х выиграли !
      гыгы

      2
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