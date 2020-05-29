Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии

Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех».
Из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен в начале марта.
По информации источника, в УЕФА обсуждался вариант проведения решающих стадий в Германии.
Первоначальным местом проведения финала Лиги чемпионов должен быть Стамбул, но Турция не может гарантировать безопасность участникам матчей.
- УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов к 31 августа.
- Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, а матчи 1/4 финала 13-14 августа на нейтральных полях в формате одной игры.
Источник: Goal