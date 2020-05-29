Goal: Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех» в Германии

Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала четырех».

Из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен в начале марта.

По информации источника, в УЕФА обсуждался вариант проведения решающих стадий в Германии.

Первоначальным местом проведения финала Лиги чемпионов должен быть Стамбул, но Турция не может гарантировать безопасность участникам матчей.