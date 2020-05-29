Вернблум: «Каждый раз мечтал получить дисквалификацию на гостевой матч с «Амкаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что в период выступлений за московский клуб не хотел играть в Перми из-за плохого качества газона на местном стадионе.

«Каждый раз, когда мы играли с «Амкаром» на выезде, я мечтал получить дисквалификацию на этот матч, лишь бы не играть в Перми. Настолько ужасное там поле. Одно из худших, что я видел за всю карьеру», – рассказал швед.