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    Вернблум: «Каждый раз мечтал получить дисквалификацию на гостевой матч с «Амкаром»

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что в период выступлений за московский клуб не хотел играть в Перми из-за плохого качества газона на местном стадионе.

    «Каждый раз, когда мы играли с «Амкаром» на выезде, я мечтал получить дисквалификацию на этот матч, лишь бы не играть в Перми. Настолько ужасное там поле. Одно из худших, что я видел за всю карьеру», – рассказал швед.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Сейчас хавбек играет в греческом ПАОКе.
    • «Амкар» в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    29.05.2020 16:00
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1529

      Ганнибал Лектор 15 часов назад

      ужасное там не только поле. Футбол и Пермь - понятия не совместимые. Там есть офигенная команда КВН, там есть клевая горнолыжка в Губахе, там есть классные ребята, но... в администрации Края одно жулье, которому нужны откаты, а не футбол. Отсюда и все проблемы

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      Рейтинг: +3176

      Борат 18 часов назад

      слава богу аммиак и карбомид избавил все клубы от этой участи играть на их поле !!! гыгы

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