Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Экс-защитник «Ротора» Беркетов – о проходе «МЮ» в Кубке УЕФА-1996: ««Вынесли весь дьюти-фри, игроки получили по 10 тысяч»

    Экс-защитник «Ротора» Александр Беркетов вспомнил, как клуб из Волгограда прошел «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96.

    «В аэропорту встретились с «Аланией» – они из Ливерпуля летели. И на двоих вынесли весь дьюти-фри. Хотя там выносить особо нечего было – в Манчестере маленький аэропорт.

    Уже в Волгограде нам выплатили по 10 тысяч долларов. Мы тут же по 500 баксов скинулись – водителям, поварам, уборщицам, тем, кто на базе работал, в гараже», – рассказал Беркетов.

    • «Ротор» дважды сыграл вничью против «МЮ» (0:0, 2:2) и прошел благодаря гостевому голу.
    • Последний раз волгоградский клуб выступал в еврокубках в сезоне-1998/99.
    • По итогам чемпионата России-2004 «Ротор» вылетел из РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:17
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      Vseok 1 час назад

      Вот раньше играли в футбол неплохо и премии адекватные получали,а главное людьми оставались!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Tsigan 3 часа назад

      Ротор должен играть а высшем дивизионе тем более с такими болельщиками и таким стадионом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3145

      Борат 4 часа назад

      ротор был очень хорош, жаль что так и не стал чемпионом из-за продажных пищевиков, которые брали титулы скупая всё у конкурентов, админресурсом и ангажированным судейством ! очень стыдно за рылов ! гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8419

      KOLBIS 6 часов назад

      Вот времена были...Ротор,Манчестер проходил,Алания в Ливерпуль летала...Сейчас из группы не выходим)))...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1522

      Mister_Tomsk > KOLBIS 5 часов назад

      да сейчас, стыдно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76759
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru