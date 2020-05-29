Экс-защитник «Ротора» Беркетов – о проходе «МЮ» в Кубке УЕФА-1996: ««Вынесли весь дьюти-фри, игроки получили по 10 тысяч»

Экс-защитник «Ротора» Александр Беркетов вспомнил, как клуб из Волгограда прошел «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96.
«В аэропорту встретились с «Аланией» – они из Ливерпуля летели. И на двоих вынесли весь дьюти-фри. Хотя там выносить особо нечего было – в Манчестере маленький аэропорт.
Уже в Волгограде нам выплатили по 10 тысяч долларов. Мы тут же по 500 баксов скинулись – водителям, поварам, уборщицам, тем, кто на базе работал, в гараже», – рассказал Беркетов.
- «Ротор» дважды сыграл вничью против «МЮ» (0:0, 2:2) и прошел благодаря гостевому голу.
- Последний раз волгоградский клуб выступал в еврокубках в сезоне-1998/99.
- По итогам чемпионата России-2004 «Ротор» вылетел из РПЛ.
Источник: «Чемпионат»