Экс-защитник «Ротора» Беркетов – о проходе «МЮ» в Кубке УЕФА-1996: ««Вынесли весь дьюти-фри, игроки получили по 10 тысяч»

Экс-защитник «Ротора» Александр Беркетов вспомнил, как клуб из Волгограда прошел «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96.

«В аэропорту встретились с «Аланией» – они из Ливерпуля летели. И на двоих вынесли весь дьюти-фри. Хотя там выносить особо нечего было – в Манчестере маленький аэропорт.

Уже в Волгограде нам выплатили по 10 тысяч долларов. Мы тут же по 500 баксов скинулись – водителям, поварам, уборщицам, тем, кто на базе работал, в гараже», – рассказал Беркетов.