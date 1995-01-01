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    Владельцы абонементов получат приоритетное право посещать матчи РПЛ

    Стало известно, как будут распределяться места на стадионах клубов РПЛ до снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса.

    В четверг Роспотребнадзор разрешил проведение игр чемпионата со зрителями, если заполняемость трибун не будет превышать 10 процентов.

    В таких условиях, по информации «Спорт РБК», приоритетное право посещать матчи получат владельцы абонементов. Однако не все держатели абонементов смогут попасть на стадион, поскольку, к примеру, у московских команд их количество значительно превышает разрешенную квоту.

    Кроме того, в 10 процентов будут входить сотрудники СМИ, не входящие в число представителей телевещателя.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 00:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4504

      JTherry 3 часа назад

      а там, где количество абонементов превышает 10% вместимости стадиона, болельщиков будут определять по жребию или спички заставят при входе тянуть?) и на выезды болельщикам можно "забить"?

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      Рейтинг: +46

      Руслан ДСЛЦЗ > JTherry 1 час назад

      У кого дороже абонемент тот идет, всё просто

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