Владельцы абонементов получат приоритетное право посещать матчи РПЛ

Стало известно, как будут распределяться места на стадионах клубов РПЛ до снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса.

В четверг Роспотребнадзор разрешил проведение игр чемпионата со зрителями, если заполняемость трибун не будет превышать 10 процентов.

В таких условиях, по информации «Спорт РБК», приоритетное право посещать матчи получат владельцы абонементов. Однако не все держатели абонементов смогут попасть на стадион, поскольку, к примеру, у московских команд их количество значительно превышает разрешенную квоту.

Кроме того, в 10 процентов будут входить сотрудники СМИ, не входящие в число представителей телевещателя.