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  • Гендиректор «Уфы» – об инвестициях в клуб: «Вели переговоры не только с «Ред Буллом», но и с «Зенитом»

Гендиректор «Уфы» – об инвестициях в клуб: «Вели переговоры не только с «Ред Буллом», но и с «Зенитом»

28 мая 2020, 23:39
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не первый год работает над привлечением инвесторов и поиском новых партнеров.

– Есть надежда, что в российском футболе могут появиться инвестиции зарубежных клубов. Вы вели переговоры с «Ред Буллом»?

– Мы уже давно, еще два года назад начали эти движения. Играли с ними на австрийском сборе в июле 2018 года, тогда начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать.

Это не только «Ред Булл», со всеми ведем переговоры. Мы и с «Зенитом» вели переговоры, говорили: «Давайте сотрудничать». Это не секрет. Есть и договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити».

Владельцы «Манчестер Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу»

«Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты». Гендиректор «Уфы» высказался о переговорах с «Ман Сити» и Red Bull

Представитель «Уфы» подтвердил факт переговоров с иностранными инвесторами

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Источник: Личный видеоблог Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Манчестер Сити Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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bset
1590703718
Неплохо так Зенит расползается. Скоро будет 90% клубами РПЛ владеть и обменивать кредиты на очки.
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Skull_Boy
1590728078
РБ уже опровержение дал, что про вас ничего не знает и хватит уже 3.14здеть
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Соарес
1590731115
Готовы отдатся любому . А потом против зинита и играть будут в пол силы
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Давид59
1590734831
"...начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать". Представляю себе эту картину
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paracetamol
1590735517
Вы вели переговоры с «Ред Буллом», подстилки пиндосские? Вечно с протянутой рукой, как хохлы.
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Павелий
1590745509
Т.е. Зениту 12 очков от Оренбурга и Сочи мало, они захотели ещё 6 от Уфы?!
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ВежливыйХам
1590772622
зина скоро всех спонсировать будет чтобы ложились под эту суку она как типа мамка в бордели
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Hektor 84
1590783116
О еще один фарм клуб может нарисоваться. А так одного Зинченко выгодно продали и всё теперь все за Уфой бегают хотят сотрудничать.
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