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    Гендиректор «Уфы» – об инвестициях в клуб: «Вели переговоры не только с «Ред Буллом», но и с «Зенитом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не первый год работает над привлечением инвесторов и поиском новых партнеров.

    – Есть надежда, что в российском футболе могут появиться инвестиции зарубежных клубов. Вы вели переговоры с «Ред Буллом»?

    – Мы уже давно, еще два года назад начали эти движения. Играли с ними на австрийском сборе в июле 2018 года, тогда начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать.

    Это не только «Ред Булл», со всеми ведем переговоры. Мы и с «Зенитом» вели переговоры, говорили: «Давайте сотрудничать». Это не секрет. Есть и договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити».

    Владельцы «Манчестер Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу»

    «Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты». Гендиректор «Уфы» высказался о переговорах с «Ман Сити» и Red Bull

    Представитель «Уфы» подтвердил факт переговоров с иностранными инвесторами

    В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

    Источник: Личный видеоблог Геннадия Орлова

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    28.05.2020 23:39
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2514

      Павелий 2 часа назад

      Т.е. Зениту 12 очков от Оренбурга и Сочи мало, они захотели ещё 6 от Уфы?!

      0
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      Рейтинг: +5737

      paracetamol 5 часов назад

      Вы вели переговоры с «Ред Буллом», подстилки пиндосские? Вечно с протянутой рукой, как хохлы.

      0
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      Рейтинг: +3130

      Давид59 5 часов назад

      "...начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать". Представляю себе эту картину

      0
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      Рейтинг: +243

      Соарес 6 часов назад

      Готовы отдатся любому .
      А потом против зинита и играть будут в пол силы

      4
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      ...
      Рейтинг: +4504

      JTherry > Соарес 3 часа назад

      уфа будет зенитом-4, если уже не стал, никакой Red Bull и уж, тем более, саудиты, в них не вложат свои кровные...

      0
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      Рейтинг: +8266

      Skull_Boy 7 часов назад

      РБ уже опровержение дал, что про вас ничего не знает и хватит уже 3.14здеть

      1
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      Рейтинг: +14868

      bset 14 часов назад

      Неплохо так Зенит расползается. Скоро будет 90% клубами РПЛ владеть и обменивать кредиты на очки.

      5
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      Рейтинг: +5942

      Persona_non_Grata 15 часов назад

      Хахаха - Конечно это не секрет , что Зенит " сотрудничает " с подобными партнерами - Сочи , Оренбург , вот еще и Уфа , ну как тут чемпионом не стать .

      11
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      Рейтинг: +250

      Mityai90 > Persona_non_Grata 14 часов назад

      Урал еще забыл

      2
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      Рейтинг: +578

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Спартак ещё,два матча в этом сезоне слили...не плохо звучит, Спартак фарм клуб Зенита.. неправда ли??

      3
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      Рейтинг: +684

      vmonomah17 > Persona_non_Grata 8 часов назад

      Надо еще Томь поднять в рпл. С ними тоже +6 очков.

      2
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      Рейтинг: +15243

      sssrspartak > _Marqella_ 5 часов назад

      а при чем здесь спартак?от вас попахивает алармоборатами с пуделем!нехорошо с,а еще вроде порядочная или порядочное....

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