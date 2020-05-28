Гендиректор «Уфы» – об инвестициях в клуб: «Вели переговоры не только с «Ред Буллом», но и с «Зенитом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не первый год работает над привлечением инвесторов и поиском новых партнеров.

– Есть надежда, что в российском футболе могут появиться инвестиции зарубежных клубов. Вы вели переговоры с «Ред Буллом»?

– Мы уже давно, еще два года назад начали эти движения. Играли с ними на австрийском сборе в июле 2018 года, тогда начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать.

Это не только «Ред Булл», со всеми ведем переговоры. Мы и с «Зенитом» вели переговоры, говорили: «Давайте сотрудничать». Это не секрет. Есть и договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити».

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