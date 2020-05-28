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    Бабаев – о возобновлении РПЛ со зрителями: «Мы очень рады, футбол при совсем пустых трибунах – это печальное зрелище»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношении клуба к разрешению заполнять трибуны на матчах РПЛ на 10 процентов.

    «Мы очень рады, что хотя бы небольшая часть болельщиков сможет присутствовать на стадионе. Футбол при совсем пустых трибунах – это печальное зрелище. Благодарны правительству, руководству РФС за данное решение. По порядку распределения этой квоты решение пока не приняли. Обсудим с фан-клубом и сообщим», – сказал Бабаев.

    • Сегодня Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ и проведение игр со зрителями.
    • Рестарт турнира ожидается 21 июня.
    • ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.05.2020 21:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11153

      vladimir-7 3 часа назад

      Вообще-то 10% от вместимости стадиона, конечно мало, нужно хотя бы
      30%, при этом расстояние между болельщиками составит 2 кресла.
      Ну, можно скорректировать процент ближе к началу игр и в зависимости от обстановки с пандемией в этих городах.

      0
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      Рейтинг: +11153

      vladimir-7 6 часов назад

      Ну, теперь вперёд!

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