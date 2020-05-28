Бабаев – о возобновлении РПЛ со зрителями: «Мы очень рады, футбол при совсем пустых трибунах – это печальное зрелище»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношении клуба к разрешению заполнять трибуны на матчах РПЛ на 10 процентов.

«Мы очень рады, что хотя бы небольшая часть болельщиков сможет присутствовать на стадионе. Футбол при совсем пустых трибунах – это печальное зрелище. Благодарны правительству, руководству РФС за данное решение. По порядку распределения этой квоты решение пока не приняли. Обсудим с фан-клубом и сообщим», – сказал Бабаев.