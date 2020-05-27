Бэйл – об освистывании фанатами «Реала»: «В такие моменты ворота кажутся тебе миниатюрными, словно лунка в гольфе»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

«Мы постоянно находимся под большим давлением. Если играешь плохо – ты в центре внимания. Когда я играл плохо, меня освистывал весь 80-тысячный стадион.

Когда это случилось впервые, я подумал: «Что происходит?!» Это травмирует самооценку и уверенность.

Почему тебя освистывают свои же болельщики? Я этого не понимаю. Потому что, если у тебя не все получается на поле, болельщики должны поддерживать тебя, чтобы ты прибавил и подарил им счастливые моменты.

Они же поступают наоборот. Они начинают свистеть, ты чувствуешь себя еще хуже и теряешь уверенность. Начинаешь играть хуже, и это расстраивает их еще больше.

Я бы назвал это особенностью «Реала». Да, наверное, в других клубах тоже такое бывает, но больше всем этим известен именно «Реал».

Бывает, я не реализую хороший момент. Начинают свистеть, ты думаешь: «Уверенность и так упала после нереализованного шанса, а теперь она упадет еще ниже». А затем ворота кажутся тебе миниатюрными, словно это лунка в гольфе», – заявил валлиец.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.

В текущем сезоне он забил три гола и сделал два ассиста в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

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