Дзюба: «Как солнце выглянуло, так в Питере все снова гуляют. Очень странно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что жители Петербурга в массовом порядке выходят на улицы, несмотря на пандемию коронавируса.

«Для меня самое странное, как народ в Питере гуляет. Как солнце выглянуло, так все гуляют снова. Очень странно.

Самое страшное — это люди без чувства юмора. Мне их просто жаль. Вещи нужно разделять: есть очень серьезные вещи, а иногда можно улыбнуться. Позитив спасает в таких случаях», — сказал Дзюба в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ».

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