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  • Дзюба: «Как солнце выглянуло, так в Питере все снова гуляют. Очень странно»

Дзюба: «Как солнце выглянуло, так в Питере все снова гуляют. Очень странно»

26 мая 2020, 17:52
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что жители Петербурга в массовом порядке выходят на улицы, несмотря на пандемию коронавируса.

«Для меня самое странное, как народ в Питере гуляет. Как солнце выглянуло, так все гуляют снова. Очень странно.

Самое страшное — это люди без чувства юмора. Мне их просто жаль. Вещи нужно разделять: есть очень серьезные вещи, а иногда можно улыбнуться. Позитив спасает в таких случаях», — сказал Дзюба в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ».

Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

Источник: инстаграм «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Chernyi Lis
1590506356
дзюба скажу тебе больше..во всех городах вышли на улицу..не только в питере..вот гулять одно а устраивать групповое бухалово с музоном под динамики это да ..это другое..
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Armani nn
1590507542
У нас например в НН, даже разрешенны прогулки 2км на два часа.И странно бы было если б люди в солнечную погоду,в свой выходной и тем более с детьми,смотрели на солнце с балкона.
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серега кашин
1590508164
не понятно ему, а сам утром трепался что ходил на улицу
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lysenkoff
1590509678
Люди вышли на улицу и пошли на работу, лол. Потому что у них либо есть деньги - либо их нет. Никто за просто так зарплаты не раздает... Долб*б
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valkam72
1590509988
Зенитная голубизна и их попы по друг другу соскучились.
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NewLife
1590514079
Зюба философ - стукач.
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Plyash
1590527990
"...люди без чувства юмора"....."мне их просто жаль". В зеркало лучше глянь. Ты точно Клоун с большой буквы и с юмором индюка-дауна,но тебя почему-то не жалко.
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Hektor 84
1590607730
Шлюбе конечно лучше на улицу и не выходить.
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