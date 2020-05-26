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    Дзюба: «Как солнце выглянуло, так в Питере все снова гуляют. Очень странно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что жители Петербурга в массовом порядке выходят на улицы, несмотря на пандемию коронавируса.

    «Для меня самое странное, как народ в Питере гуляет. Как солнце выглянуло, так все гуляют снова. Очень странно.

    Самое страшное — это люди без чувства юмора. Мне их просто жаль. Вещи нужно разделять: есть очень серьезные вещи, а иногда можно улыбнуться. Позитив спасает в таких случаях», — сказал Дзюба в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ».

    Дзюба: «Так убирать Семина — позорище»

    Источник: инстаграм «Матч ТВ»

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    26.05.2020 17:52
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 16 часов назад

      Шлюбе конечно лучше на улицу и не выходить.

      0
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 27 мая, 14:47

      только 6 дней в Питере не являются солнечными из 30. Всем похер на ваш коронавирус. Все поняли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2590

      playsh 27 мая, 00:19

      "...люди без чувства юмора"....."мне их просто жаль". В зеркало лучше глянь.
      Ты точно Клоун с большой буквы и с юмором индюка-дауна,но тебя почему-то не жалко.

      2
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      Рейтинг: +422

      borusse 26 мая, 22:00

      реальный долба **

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      NewLife 26 мая, 20:27

      Зюба философ - стукач.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 26 мая, 20:14

      Дзюба, ты уж точно можешь дома сидеть ! Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      valkam72 26 мая, 19:19

      Зенитная голубизна и их попы по друг другу соскучились.

      6
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      Рейтинг: +3126

      Борат > valkam72 26 мая, 23:42

      И это тут пишет невольник и мужеложец ? Скучаешь по бане глушакова или по деми дезуву?
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 > valkam72 27 мая, 14:48

      О! Какие люди! Тебе в спидцентр провели интернет?

      0
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      Рейтинг: +209

      valkam72 > Борат 22 часа назад

      По твоей милой попочке соскучился.

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      Рейтинг: +209

      valkam72 > KLIM777 22 часа назад

      Спид по англ скорость. Епти. Инет скоростной у меня , согласен. А у тебя на помойке откель интернет?

      0
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 > valkam72 22 часа назад

      Причем тут английский? Ты в России очнись, ты серишь))

      0
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      Рейтинг: +209

      valkam72 > KLIM777 21 час назад

      Дурень, я не с России. И не с усраины кстати тоже.

      0
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 > valkam72 21 час назад

      с гей-парада?

      0
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      Рейтинг: +209

      valkam72 > KLIM777 21 час назад

      Вот дурень, говорю же. Новость почитай. Как раз у вас пит(д)ерские и вышли на улицу. Гей-парады мутить А бревно шлюба этим недовольно почему-то.))))

      0
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 > valkam72 19 часов назад

      Я не знал, что от спида портиться зрение. Попроси врачей, чтобы увеличили тебе текст)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      lysenkoff 26 мая, 19:14

      Люди вышли на улицу и пошли на работу, лол. Потому что у них либо есть деньги - либо их нет. Никто за просто так зарплаты не раздает... Долб*б

      8
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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 26 мая, 18:49

      не понятно ему, а сам утром трепался что ходил на улицу

      5
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      Рейтинг: +377

      Armani nn 26 мая, 18:39

      У нас например в НН, даже разрешенны прогулки 2км на два часа.И странно бы было если б люди в солнечную погоду,в свой выходной и тем более с детьми,смотрели на солнце с балкона.

      3
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