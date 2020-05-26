«Ньюкасл» интересуется Стоунсом и Коутиньо

«Ньюкасл» проявил интерес к защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунсу и полузащитнику «Баварии» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
- Ранее трансферной целью «Ньюкасла» стал защитник «Баварии» Люка Эрнандес.
- Сообщалось, что если бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино станет тренером «Ньюкасл», то он попросит приобрести Коутиньо.
Mundo Deportivo: «Ньюкасл» может купить Коутиньо, если клуб возглавит Покеттино
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.