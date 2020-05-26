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    «Ньюкасл» интересуется Стоунсом и Коутиньо

    «Ньюкасл» проявил интерес к защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунсу и полузащитнику «Баварии» Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

    Mundo Deportivo: «Ньюкасл» может купить Коутиньо, если клуб возглавит Покеттино

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    26.05.2020 17:13
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