ЦСКА переделал заряд болельщиков «Это Гинер всe купил!» в честь дня рождения президента клуба

Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днeм рождения, опубликовав в твиттере видео с участием футболистов и сотрудников клуба.

«ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем. В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер все купил!» – говорится в подписи к видео.

Газзаев: «При Гинере ЦСКА стал образцовым клубом в плане менеджмента и спортивных достижений»