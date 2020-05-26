ЦСКА переделал заряд болельщиков «Это Гинер всe купил!» в честь дня рождения президента клуба

чётко! не по-рыловскому!
Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днeм рождения, опубликовав в твиттере видео с участием футболистов и сотрудников клуба.
«ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем. В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер все купил!» – говорится в подписи к видео.
Газзаев: «При Гинере ЦСКА стал образцовым клубом в плане менеджмента и спортивных достижений»
#ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер всe купил!» pic.twitter.com/o06EZyqZd6— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 мая 2020 г.