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    ЦСКА переделал заряд болельщиков «Это Гинер всe купил!» в честь дня рождения президента клуба

    Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днeм рождения, опубликовав в твиттере видео с участием футболистов и сотрудников клуба.

    «ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем. В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер все купил!» – говорится в подписи к видео.

    Газзаев: «При Гинере ЦСКА стал образцовым клубом в плане менеджмента и спортивных достижений»

    Источник: твиттер ЦСКА

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    26.05.2020 13:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2465

      alarm 26 мая, 22:38

      чётко! не по-рыловскому!

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      Рейтинг: +669

      кто там 26 мая, 19:43

      Сигурдсон с Влашичем по русски шпрехают лучше чем паспортист наш бразильский. мдаааааа

      Но это не отменяет того что Марио за бест)

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      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov > кто там 26 мая, 20:38

      вообще-то русский язык считается одним из самых сложных для изучения иностранцами

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      Рейтинг: +669

      кто там > general.lizyukov 26 мая, 20:51

      И потому Влашич с Сигой которые в России чуть больше года говорят лучше Марио который тут уже лет 10?
      Не плохое объяснение почему это так. Буду знать.

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      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov > кто там 15 часов назад

      ты там где-то увидел объяснение?
      может, не хотел сначала, может, не способный, может, вместо лингвистических изысков больше работе отдается

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