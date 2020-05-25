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    «Реал» интересуется 19-летним Матондо из «Шальке»

    Вингер «Шальке» Рабби Матондо привлек внимание «Реала», пишет Mundo Deportivo.

    По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан одобрил мониторинг игры 19-летнего футболиста клубными скаутами.

    Возможное подписание валлийца вписывается в стратегию руководства «Реала» по приобретению молодых перспективных игроков.

    • Матондо выступает за «Шальке» с января 2019 года.
    • В его активе один гол в 21 матче.
    • Рыночная стоимость флангового форварда – 8 миллионов евро.
    • В середине мая сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mundo Deportivo

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    25.05.2020 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 27 мая 2020, 10:52

      21 матч 1 гол?:DDD Пусть да же для флангового нападающего такого клуба как Шальке?:DDD

      Что за бред?)

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