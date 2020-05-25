«Реал» интересуется 19-летним Матондо из «Шальке»

Вингер «Шальке» Рабби Матондо привлек внимание «Реала», пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан одобрил мониторинг игры 19-летнего футболиста клубными скаутами.
Возможное подписание валлийца вписывается в стратегию руководства «Реала» по приобретению молодых перспективных игроков.
- Матондо выступает за «Шальке» с января 2019 года.
- В его активе один гол в 21 матче.
- Рыночная стоимость флангового форварда – 8 миллионов евро.
- В середине мая сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
Источник: Mundo Deportivo