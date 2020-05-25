Журналист Алексеев: «Соглашение с Николичем «Локомотив» подписал зимой, тренер приезжал смотреть команду еще в 2019 году»

Константин Алексеев, журналист «Спорт-Экспресса», рассказал, что «Локомотив» решил назначить на пост главного тренера Марко Николича еще до паузы на коронавирус. Зимой серб уже согласился возглавить клуб.
«Не сомневаюсь, что решение по Николичу было принято еще зимой, когда он подписал предварительное соглашение. Тренер еще в прошлом году прилетал смотреть команду. Решение «Локомотив» принял до пандемии коронавируса, достаточно давно», – сказал обозреватель.
- По словам Алексеева, Николич обладает жестким характером.
- Серб не играл в футбол на профессиональном уровне.
- Он тренирует самостоятельно с 2008 года.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.