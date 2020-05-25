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    Журналист Алексеев: «Соглашение с Николичем «Локомотив» подписал зимой, тренер приезжал смотреть команду еще в 2019 году»

    Константин Алексеев, журналист «Спорт-Экспресса», рассказал, что «Локомотив» решил назначить на пост главного тренера Марко Николича еще до паузы на коронавирус. Зимой серб уже согласился возглавить клуб.

    «Не сомневаюсь, что решение по Николичу было принято еще зимой, когда он подписал предварительное соглашение. Тренер еще в прошлом году прилетал смотреть команду. Решение «Локомотив» принял до пандемии коронавируса, достаточно давно», – сказал обозреватель.

    • По словам Алексеева, Николич обладает жестким характером.
    • Серб не играл в футбол на профессиональном уровне.
    • Он тренирует самостоятельно с 2008 года.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    25.05.2020 14:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 мая 2020, 19:16

      Не терпелось Кикнадзе сотоварищи бабло попилить, заранее готовились, исподтишка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +871

      O-kolesov 25 мая 2020, 17:22

      Мне жаль болельщиков Локо. Шпалыч не заслужил такой подлости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 15:01

      Это не первая и далеко не последняя подлянка кикнадзе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 20:10

      Подлянок еще будет много, но эта была самой значимой. Теперь будут спокойно распиливать деньги на непонятных трансферах. Семина жаль, но это лишь цветочки по сравнению с тем, что теперь будет с командой.

      1
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