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    Журналист Алексеев: «Николич совсем не такой мягкий и пушистый, как его представляют. У него жесткий характер, он не даст вить из себя веревки»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поделился информацией о личности нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Он приступит к обязанностям 1 июня.

    «Для руководства после Юрия Семина практически любой тренер будет удобнее. Тем не менее, по моим данным, Николич совсем не такой мягкий и пушистый, как его пытаются представить журналисты. Он не будет кивать и на все соглашаться. У него жесткий характер, это уверенный в себе 40-летний тренер. Он не даст вить из себя веревки, привозить в команду игроков, которых он не хочет», – сказал журналист.

    • Серб не играл в футбол на профессиональном уровне.
    • Он тренирует самостоятельно с 2008 года.
    • Николич выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, брал кубки этих стран.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5673

      paracetamol 5 минут назад

      Сплавит его команда и тогда Локо вообще каюк.

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