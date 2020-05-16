Журналист Алексеев: «Николич совсем не такой мягкий и пушистый, как его представляют. У него жесткий характер, он не даст вить из себя веревки»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поделился информацией о личности нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Он приступит к обязанностям 1 июня.

«Для руководства после Юрия Семина практически любой тренер будет удобнее. Тем не менее, по моим данным, Николич совсем не такой мягкий и пушистый, как его пытаются представить журналисты. Он не будет кивать и на все соглашаться. У него жесткий характер, это уверенный в себе 40-летний тренер. Он не даст вить из себя веревки, привозить в команду игроков, которых он не хочет», – сказал журналист.