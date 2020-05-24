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  • Кафанов – о Карпине, лучших вратарях Европы, схеме «Ростова»

Кафанов – о Карпине, лучших вратарях Европы, схеме «Ростова»

24 мая 2020, 14:09
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Тренер «Ростова» Виталий Кафанов дал интервью пресс-службе клуба. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О схеме «Ростова»

– «Ростов» с самого начала чемпионата идет в группе лидеров. В чем причина такого успеха, который для многих стал неожиданностью.

— Прежде всего, новая тактическая схема. Валерий Карпин поменял 5-3-2 на 4-3-3 при прессинге соперника в его штрафной. Во многом для того, чтобы сделать игру более зрелищной и атакующей для болельщиков.

О Валерии Карпине

– За счет чего команда так долго держится наверху?

— Думаю, здесь несколько слагаемых. Первое – это большие амбиции президента клуба Арташеса Арутюнянц, второе – роль главного тренера Валерия Карпина, который сумел найти подход ко всем игрокам команды и заставил поверить в то, что они могут обыграть любую команду, третье – это наши болельщики. Именно они своей поддержкой и любовью двигают нас вперед.

О возобновлении РПЛ

– Не слишком ли плотный график будет у команд после рестарта сезона? Две игры в неделю целый месяц.

— График будет плотным, преимущества получат те, у кого длиннее скамейка. У нас, к сожалению, нет двух составов. Раз надо, будем через это проходить, набираться опыта по ходу чемпионата. И если даст Бог, завоюем право выступать в еврокубках.

О лучших вратарях Европы

– На кого из современных киперов ориентируется команда, давайте назовем топ-пять вратарей мира.

— В Европе сейчас идет спор, кто лучше — Давид Де Хеа или Эдерсон. У Эдерсона самый длинный удар ногой — 75 метров. После его длинных передач «Манчестер Сити» забивает голы и создает опасные моменты. Де Хеа не владеет такой сильной передачей и всего его действия связаны с игрой ногами, она правильная, есть логика, он никогда не выбивает мяч просто так, куда попало. На третье место поставил бы Марка-Андре Тер– Штегена, а дальше Мануэль Нойер и Алиссона. Тут важно определить, о каких именно сторонах вратарей мы говорим.

  • «Ростов» в РПЛ идет в зоне Лиги Европы.
  • Турнир планируют возобновить 21 июня.
  • Кафанов работает в клубе с прошлого года.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (2)
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латунный
1590332140
ростов народная команда мужики
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Dmitry VS
1590396878
Желаю Ростову скорейших еврокубков!
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