Кафанов: «В «Ростове» прошлые заслуги не в счет. Сыграет тот, кто будет лучше»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о подходе команды к определению состава на матчи. Прошлые заслуги в расчет не берутся.

– Чем вам понравился вратарь Максим Рудаков, может ли он уже сейчас конкурировать с Егором Бабуриным и Сергеем Песьяковым?

— На Рудакова смотрели, когда он играл в Финляндии, стал чемпионом этой страны. Мы искали еще одного вратаря, потому что на сезон двух вратарей не всегда хватает. В «Рубине» до возвращения в «Ростов» у нас играли три вратаря за сезон – Сослан Джанаев, Иван Коновалов, Бабурин.

Переговоры велись еще летом, тогда не получилось, а зимой Максим позвонил и сказал, что хотел бы приехать в нашу команду. Так совпало, что Егор Бабурин получил тяжелую травму на турнире в Катаре и приезд Максима был очень кстати. Он очень усердно тренировался, исправил многие недочеты, конкуренция у вратарей теперь заметно возросла.

Что касается первого номера на оставшуюся часть сезона, то сыграет тот, кто на тот момент будет лучше выглядеть на тренировках или в контрольных матчах, если такие будут. Прошлые заслуги не в счет, ребята это знают. Надо каждый день доказывать, что ты лучше.