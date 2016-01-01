Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Кафанов: «В «Ростове» прошлые заслуги не в счет. Сыграет тот, кто будет лучше»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о подходе команды к определению состава на матчи. Прошлые заслуги в расчет не берутся.

    – Чем вам понравился вратарь Максим Рудаков, может ли он уже сейчас конкурировать с Егором Бабуриным и Сергеем Песьяковым?

    — На Рудакова смотрели, когда он играл в Финляндии, стал чемпионом этой страны. Мы искали еще одного вратаря, потому что на сезон двух вратарей не всегда хватает. В «Рубине» до возвращения в «Ростов» у нас играли три вратаря за сезон – Сослан Джанаев, Иван Коновалов, Бабурин.

    Переговоры велись еще летом, тогда не получилось, а зимой Максим позвонил и сказал, что хотел бы приехать в нашу команду. Так совпало, что Егор Бабурин получил тяжелую травму на турнире в Катаре и приезд Максима был очень кстати. Он очень усердно тренировался, исправил многие недочеты, конкуренция у вратарей теперь заметно возросла.

    Что касается первого номера на оставшуюся часть сезона, то сыграет тот, кто на тот момент будет лучше выглядеть на тренировках или в контрольных матчах, если такие будут. Прошлые заслуги не в счет, ребята это знают. Надо каждый день доказывать, что ты лучше.

    • «Ростов» в РПЛ идет в зоне Лиги Европы.
    • Турнир планируют возобновить 21 июня.
    • Кафанов работает в клубе с прошлого года.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76689
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru