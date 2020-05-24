Кьеллини: «Я бы понял переход Бонуччи в «Реал», но в «Милан»?..»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поразмышлял на тему трансфера Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году. Он не понял этот переход.

«Его трансфер в «Милан» – неправильный выбор. Если бы я был рядом с Бонуччи, заставил бы его задуматься. В переходе изначально не было логики. Я бы понял его трансфер в «Реал», но в «Милан»?..» – приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на автобиографию.