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    Кьеллини: «Я бы понял переход Бонуччи в «Реал», но в «Милан»?..»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поразмышлял на тему трансфера Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году. Он не понял этот переход.

    «Его трансфер в «Милан» – неправильный выбор. Если бы я был рядом с Бонуччи, заставил бы его задуматься. В переходе изначально не было логики. Я бы понял его трансфер в «Реал», но в «Милан»?..» – приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на автобиографию.

    • Бонуччи провел в «Милане» сезон, после чего вернулся в «Ювентус».
    • Игрок с туринцами семь раз брал Серию А.
    • «Ювентус» сейчас лидирует в чемпионате Италии.

    Источник: Football Italia

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