«Мы чувствовали вашу безоговорочную поддержку». «Боруссия» М на матч с «Байером» усадила на трибуны 13000 картонных изображений фанатов

«Боруссия» из Менхенгладбаха на матч 27-го тура Бундеслиги против «Байера» (1:3) усадила на трибуны 13 тысяч картонных изображений болельщиков. Фото доступно ниже.

«Не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы, безусловно, чувствовали вашу безоговорочную поддержку», – написала пресс-служба «Боруссии».