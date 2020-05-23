«Мы чувствовали вашу безоговорочную поддержку». «Боруссия» М на матч с «Байером» усадила на трибуны 13000 картонных изображений фанатов

«Боруссия» из Менхенгладбаха на матч 27-го тура Бундеслиги против «Байера» (1:3) усадила на трибуны 13 тысяч картонных изображений болельщиков. Фото доступно ниже.
«Не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы, безусловно, чувствовали вашу безоговорочную поддержку», – написала пресс-служба «Боруссии».
- В частности, среди изображений присутствовали главный тренер команды Марко Розе и форвард Алассан Плеа.
- «Боруссия» идет в таблице в зоне Лиги чемпионов.
- После возобновления чемпионата Германии матчи для домашних команд складываются неудачно.
Источник: твиттер «Боруссии»