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    «Мы чувствовали вашу безоговорочную поддержку». «Боруссия» М на матч с «Байером» усадила на трибуны 13000 картонных изображений фанатов

    «Боруссия» из Менхенгладбаха на матч 27-го тура Бундеслиги против «Байера» (1:3) усадила на трибуны 13 тысяч картонных изображений болельщиков. Фото доступно ниже.

    «Не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы, безусловно, чувствовали вашу безоговорочную поддержку», – написала пресс-служба «Боруссии».

    • В частности, среди изображений присутствовали главный тренер команды Марко Розе и форвард Алассан Плеа.
    • «Боруссия» идет в таблице в зоне Лиги чемпионов.
    • После возобновления чемпионата Германии матчи для домашних команд складываются неудачно.

    Источник: твиттер «Боруссии»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2432

      alarm 40 минут назад

      федун научил? тот в 90% случаев на домашних играх заботливо рассаживал на трибунах картонных хряков, и даже с их учётом свини не попадают в топ-3 по посещаемости. (позор спартаку, стыдно за спартак)

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