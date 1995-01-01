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    «Ростов» поблагодарил врачей, выведя их имена на медиасферу стадиона

    «Ростов» провел акцию с целью выразить благодарность врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

    На одной стороне медиасферы домашнего стадиона донской команды появилась надпись «Спасибо врачам», а на другой – прокручивались имена работников медицины.

    «На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Цель совместной акции с РФС – адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир. Подобная акция также прошла на медиафасадах «Лужников» и «Екатеринбург Арены», – сообщили в пресс-службе клуба. ⁣⠀

    • «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
    • В России коронавирусом заразились более 326 тысяч человек, 3249 из них скончались.

    text

    Публикация от text (@fcrostov) 22 Май 2020 в 1:22 PDT

    Источник: Инстаграм «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1186

      Cleaner 5 минут назад

      Врачей бы материально поблагодарить. А не буковками на стадионе...

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      Рейтинг: +564

      Олег1204 1 час назад

      Все эт кнч здорово, так как дела с доплатами? Или им только почёт да уважения, а чинушам деньги?

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