«Ростов» поблагодарил врачей, выведя их имена на медиасферу стадиона

Врачей бы материально поблагодарить. А не буковками на стадионе...
«Ростов» провел акцию с целью выразить благодарность врачам, которые борются с пандемией коронавируса.
На одной стороне медиасферы домашнего стадиона донской команды появилась надпись «Спасибо врачам», а на другой – прокручивались имена работников медицины.
«На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Цель совместной акции с РФС – адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир. Подобная акция также прошла на медиафасадах «Лужников» и «Екатеринбург Арены», – сообщили в пресс-службе клуба. ⠀
- «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
- В России коронавирусом заразились более 326 тысяч человек, 3249 из них скончались.