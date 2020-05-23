«Ростов» поблагодарил врачей, выведя их имена на медиасферу стадиона

«Ростов» провел акцию с целью выразить благодарность врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

На одной стороне медиасферы домашнего стадиона донской команды появилась надпись «Спасибо врачам», а на другой – прокручивались имена работников медицины.

«На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Цель совместной акции с РФС – адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир. Подобная акция также прошла на медиафасадах «Лужников» и «Екатеринбург Арены», – сообщили в пресс-службе клуба. ⁣⠀

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

В России коронавирусом заразились более 326 тысяч человек, 3249 из них скончались.