«Оренбург» подтвердил пять случаев заражения коронавирусом у игроков и тренеров. Четверо из них уже выздоровели

Хитрый план от Зенита - Оренбург за отмену чемпионата, Сочи за отмену и только Зенит за продолжение, мол, это не фарм-клубы, они сами решают. Дальше Газпром через Дюкова проталкивает, что ни в коем случае нельзя завершать чемпионат и отменять текущие результаты - надо продолжать, но добавляют оговорку, что, случись что, результаты будут по полному сыгранному туру. Еще и пункт про минимальную заявку добавляют. А дальше дело техники - в Оренбурге и Сочи пойдет больные коронавирусом, заявка не набирается и, даже если все остальные клубы сыграют матчи, тур будет сыгран не полностью, а лишь 7 матчей из 8, что позволит Зениту стать чемпионом по тому туру, который на данный момент последний сыгранным. Вот так легко Зенит вместо отмены результатов получает чемпионский титул, хотя так ни одного матча и не сыграет.
«Оренбург» опубликовал официальную информацию о результатах тестирования футболистов, тренеров и персонала на коронавирус.
COVID-19 в активной фазе выявлен только у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора.
Еще у четверых представителей команды обнаружены антитела, то есть они переболели коронавирусом ранее и уже здоровы.
Речь идет об игроках Филипе Рогиче, Жиге Скофлеке и Андреа Чуканове, а также тренере по физподготовке Евгение Стукалове.