«Оренбург» подтвердил пять случаев заражения коронавирусом у игроков и тренеров. Четверо из них уже выздоровели

«Оренбург» опубликовал официальную информацию о результатах тестирования футболистов, тренеров и персонала на коронавирус.

COVID-19 в активной фазе выявлен только у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора.

Еще у четверых представителей команды обнаружены антитела, то есть они переболели коронавирусом ранее и уже здоровы.

Речь идет об игроках Филипе Рогиче, Жиге Скофлеке и Андреа Чуканове, а также тренере по физподготовке Евгение Стукалове.