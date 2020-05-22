«Оренбург» подтвердил пять случаев заражения коронавирусом у игроков и тренеров. Четверо из них уже выздоровели

«Оренбург» опубликовал официальную информацию о результатах тестирования футболистов, тренеров и персонала на коронавирус.
COVID-19 в активной фазе выявлен только у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора.
Еще у четверых представителей команды обнаружены антитела, то есть они переболели коронавирусом ранее и уже здоровы.
Речь идет об игроках Филипе Рогиче, Жиге Скофлеке и Андреа Чуканове, а также тренере по физподготовке Евгение Стукалове.
Источник: Официальный сайт «Оренбурга»