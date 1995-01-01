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    Кикнадзе – об увольнении Семина: «Локомотиву» нужны серьезные изменения, чтобы держаться в круге европейских команд»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

    «Юрий Палыч для клуба сделал больше, чем кто-либо, это факт, его заслуги безусловны. Мы также считаем, что вклад Филатова в создание этого клуба не менее важен. Поэтому мы посчитали, что должность почетного президента должна быть у Филатова, а почетного главного тренера – у Семина. Они вдвоем создали ту команду в начале двухтысячных, и нам показалась эта история красивой. Но для того, чтобы что-то придумать, нам нужно согласие Юрия Палыча.

    Для Семина двери открыты, это его клуб. Мы готовы обсуждать всякие варианты сотрудничества, готовы придумывать всякие варианты сотрудничества. Но мы понимаем, что клубу нужны очень серьезные изменения, если мы хотим держаться в круге европейских команд», – заявил функционер.

    • Руководство «Локомотива» отказалось продлевать контракт с Юрием Семиным.
    • Клуб назначил Марко Николича.
    • Болельщики московского клуба выразили недовольство в связи с кадровым решением.

    Источник: «Россия-24»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1389

      Genz 37 минут назад

      Никто не знает,что Кикнадзе окончил цирковое училище клоуном

      0
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      Рейтинг: +1171

      Cleaner 1 час назад

      В ФНЛ сплошь ЕВРОПЕЙСКИЕ команды. В их КРУГ и стремится Кикнадзе завести Локомотив.

      0
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      Рейтинг: +401

      Vratarь 1 час назад

      Не-а, не удержитесь. Уже было, ходили в ногу со временем, да и вернулись.

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      Рейтинг: +72

      PAREVG. 2 часа назад

      Семин - тренер до мозга костей, а вы, ур...ды из него хотели свадебного генерала сделать.
      И в круг европейских команд, можно попасть с хорошим тренером, и хорошим составом, а не дублем.

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