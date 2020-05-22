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  • Кикнадзе – об увольнении Семина: «Локомотиву» нужны серьезные изменения, чтобы держаться в круге европейских команд»

Кикнадзе – об увольнении Семина: «Локомотиву» нужны серьезные изменения, чтобы держаться в круге европейских команд»

22 мая 2020, 12:25
4

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

«Юрий Палыч для клуба сделал больше, чем кто-либо, это факт, его заслуги безусловны. Мы также считаем, что вклад Филатова в создание этого клуба не менее важен. Поэтому мы посчитали, что должность почетного президента должна быть у Филатова, а почетного главного тренера – у Семина. Они вдвоем создали ту команду в начале двухтысячных, и нам показалась эта история красивой. Но для того, чтобы что-то придумать, нам нужно согласие Юрия Палыча.

Для Семина двери открыты, это его клуб. Мы готовы обсуждать всякие варианты сотрудничества, готовы придумывать всякие варианты сотрудничества. Но мы понимаем, что клубу нужны очень серьезные изменения, если мы хотим держаться в круге европейских команд», – заявил функционер.

  • Руководство «Локомотива» отказалось продлевать контракт с Юрием Семиным.
  • Клуб назначил Марко Николича.
  • Болельщики московского клуба выразили недовольство в связи с кадровым решением.

Источник: «Россия-24»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (4)
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PAREVG.
1590140611
Семин - тренер до мозга костей, а вы, ур...ды из него хотели свадебного генерала сделать. И в круг европейских команд, можно попасть с хорошим тренером, и хорошим составом, а не дублем.
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Vratarь
1590143459
Не-а, не удержитесь. Уже было, ходили в ногу со временем, да и вернулись.
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Retiremen_VMF
1590164140
После этого интервью впечатление, что Вася легенда гендиректоров, а Палыч назначенный тренеришка. И после ухода Васи из клуба, за него будет вступаться пол футбольного мира, а Палыча будут поносить. Просто в голову не укладывается, кто принимал решение о назначении Кикнадзе на эту должность...
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Valeron2790
1590176741
Круг европейских команд, ты убил для себя этим увольнением, ибо Сёмин, тот кто мог и дальше держать Локо на плаву и прикрывать твою управленческую бездарность. А теперь грузин хитрозадый, придумывай отмазки, как ты любишь.
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