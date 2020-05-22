Кикнадзе – об увольнении Семина: «Локомотиву» нужны серьезные изменения, чтобы держаться в круге европейских команд»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

«Юрий Палыч для клуба сделал больше, чем кто-либо, это факт, его заслуги безусловны. Мы также считаем, что вклад Филатова в создание этого клуба не менее важен. Поэтому мы посчитали, что должность почетного президента должна быть у Филатова, а почетного главного тренера – у Семина. Они вдвоем создали ту команду в начале двухтысячных, и нам показалась эта история красивой. Но для того, чтобы что-то придумать, нам нужно согласие Юрия Палыча.

Для Семина двери открыты, это его клуб. Мы готовы обсуждать всякие варианты сотрудничества, готовы придумывать всякие варианты сотрудничества. Но мы понимаем, что клубу нужны очень серьезные изменения, если мы хотим держаться в круге европейских команд», – заявил функционер.