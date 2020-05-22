Football Italia: «Интер» рассматривает вариант с арендой Умтити, но не готов включать его в сделку по Лаутаро

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Интере».
По информации Football Italia, миланский клуб рассматривает вариант с арендой француза.
При этом итальянцы не хотят включать 26-летнего футболиста в сделку по нападающему Лаутаро Мартинесу.
- В текущем сезоне Умтити провел за «Барсу» 16 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
Источник: Football Italia