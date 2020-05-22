Football Italia: «Интер» рассматривает вариант с арендой Умтити, но не готов включать его в сделку по Лаутаро

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может продолжить карьеру в «Интере».

По информации Football Italia, миланский клуб рассматривает вариант с арендой француза.

При этом итальянцы не хотят включать 26-летнего футболиста в сделку по нападающему Лаутаро Мартинесу.