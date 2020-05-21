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  • Кротов – о возвращении из Крыма в Уфу: «Не спал 30 часов. Человеческий организм не знает границ»

Кротов – о возвращении из Крыма в Уфу: «Не спал 30 часов. Человеческий организм не знает границ»

21 мая 2020, 12:59
8

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал о своей поездке из Крыма в Башкортостан, в ходе которой он забрал нескольких одноклубников из разных российских городов.

«Провел весь период самоизоляции в деревне в Крыму. Сказали, что нельзя лететь самолетами и посещать общественные места. Пришлось поехать на машине. Других вариантов не было. На самом деле не так тяжело переносить [дорогу], потому что была компания. Так получилось, что я находился на юге и по пути забирал ребят. Николай Гиоргобиани немного помогал. В общей сложности, может, часов 10 он провел за рулем. Легко, потому что ребята веселые.

Я не спал вообще. Да, дорога рубит, но когда ночью за руль в мою машину садится другой человек, то переживаешь просто. Получилось, что не спал 30 часов. Когда началась самоизоляция, я сначала добирался в Крым с семьей и ехал 28 часов без сна. Тогда было много больных – пришлось ехать, не хотелось нигде останавливаться и ночевать. В детстве ездили по 35-38 часов из Астрахани в Сочи.

Какая музыка орала из динамиков? Разная. И Скриптонит, и рэп всякий, и клубная – много всего, все подряд. Потом музыка надоела, один промежуток проехали без нее, а потом опять включили. Это бодрит. Пару раз ночью включали на полную громкость, когда спать хотели – три-четыре песни так послушали.

Ехали на моей машине. У меня Porsche Cayenne. Стаж? Получается, езжу с 2010 года – 10 лет. Нас остановили [по дороге] один раз, а так – без проблем везде проехали. Главное, что не так сильно гнали, дороги хорошие были, хотя где-то плохие. Придерживались нормальной скорости, поэтому спокойно ехали и добрались.

Мы приехали [в Уфу] под вечер. Покушал, помылся, сделал дела по дому. Часов 10 поспал. Может, поменьше. Утром уже был сбор на стадионе. Проводили тест на коронавирус, а потом тренировка. После этого отправились на сбор в Ашу [город в Челябинской области].

Честно сказать, усталость немного была, но терпимо. Человеческий организм – он такой, не знает границ. В клубе сказали: «Спасибо! Красавчик, что забрал ребят и привез их сюда». Без инцидентов, без всего, не посещая общественные места, как нам советовали», – рассказал Кротов.

Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Уфа Кротов Вячеслав
Комментарии (8)
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СвинкаСправедливости
1590055484
И что в этом особенного?
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Skull_Boy
1590059062
Не спал в армии 4 дня, когда были учения
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алдан2014
1590063606
За полтинник перевалит,тогда узнаешь что такое не спать 30часов.К сожалению человеческий организм быстро изнашивается
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Cules2013
1590069363
Я бы не стал трепаться в прессе о том, как сутки не спал и водил ночью в хз каком состоянии, особенно с пассажирами в комплекте.
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Антибиотик
1590072949
Проверьте его теперь на амфетамин. До хрена таких спортсменов, которые ночами в клубах тусят под таблетками.
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Valeron2790
1590076378
Просто п.и.з.д.е.ц герой, я на работе не спал по 30 часов, а то и больше, напишете статью, д.о.л.б.а.е.б.ы.
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Томик
1590094790
Не делай так больше! Думаете, господа футболисты, вы особенные? Нет, так же на встречку в автобус с открытыми глазами можете въехать. Ещё и с пассажирами.
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Hektor 84
1590101138
Говорит когда в Крым ехал ни где не останавливался, тогда было много больных. А обратно ехал их что резко меньше стало? Умом не блещет.
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