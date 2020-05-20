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  • Роберто Карлос – о несостоявшемся переходе в «Челси»: «На 100% уверен, что преуспел бы в АПЛ, этот чемпионат подходил моим характеристикам»

Роберто Карлос – о несостоявшемся переходе в «Челси»: «На 100% уверен, что преуспел бы в АПЛ, этот чемпионат подходил моим характеристикам»

20 мая 2020, 10:59
3

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» в 2007 году.

«После «Реала» я был в статусе свободного агента. У меня было два предложения – от «Фенербахче» и от «Челси». С «Челси» не сложилось, поэтому я подписал контракт с «Фенербахче».

Но с «Челси» все было очень близко. Все было буквально согласовано, и мне просто нужно было поехать туда и подписать контракт. Это было всего за неделю до моего перехода в «Фенербахче». Я прилетел в Париж, чтобы встретиться с Романом Абрамовичем и Питером Кеньоном (прим «Бомбардира» – бывшим исполнительным директором «Челси»).

К сожалению, в последний момент кое-что не срослось, что часто случается в футболе. Это был юридический момент. Все было согласовано, и я на 100% уверен, что преуспел бы в АПЛ, этот чемпионат подходил моим характеристикам», – вспоминает бразилец.

  • Роберто Карлос выступал за «Фенербахче» с 2007 по 2010-й.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Реал Челси Фенербахче Карлос Роберто
Комментарии (3)
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Romio-xxx
1589971054
Да уж,была бы бомба!!!Только вот тогда был Коул,наверное из за этого переход и не состоялся..
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