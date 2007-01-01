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    Роберто Карлос – о несостоявшемся переходе в «Челси»: «На 100% уверен, что преуспел бы в АПЛ, этот чемпионат подходил моим характеристикам»

    Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» в 2007 году.

    «После «Реала» я был в статусе свободного агента. У меня было два предложения – от «Фенербахче» и от «Челси». С «Челси» не сложилось, поэтому я подписал контракт с «Фенербахче».

    Но с «Челси» все было очень близко. Все было буквально согласовано, и мне просто нужно было поехать туда и подписать контракт. Это было всего за неделю до моего перехода в «Фенербахче». Я прилетел в Париж, чтобы встретиться с Романом Абрамовичем и Питером Кеньоном (прим «Бомбардира» – бывшим исполнительным директором «Челси»).

    К сожалению, в последний момент кое-что не срослось, что часто случается в футболе. Это был юридический момент. Все было согласовано, и я на 100% уверен, что преуспел бы в АПЛ, этот чемпионат подходил моим характеристикам», – вспоминает бразилец.

    • Роберто Карлос выступал за «Фенербахче» с 2007 по 2010-й.

    Источник: Goal

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