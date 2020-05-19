Football Italia: клубам Серии А разрешили групповые тренировки

Правительство Италии дало разрешение клубам Серии А возобновить групповые тренировки, передает Football Italia.

Группа экспертов технического научного комитета правительства страны утвердила финальную версию медицинского протокола. Игроки будут сдавать по два мазка на коронавирус в первые сутки, затем каждые четыре дня. Также у футболистов будут брать кровь на анализ каждые две недели. В новой версии протокола отсутствует пункт, обязывающий уйти на 15-дневный карантин команду, в которой будут выявлены случаи заражения COVID-19.

Дату возобновления сезона в Италии рассчитывают определить к 28 мая. Сообщалось, что рестарт чемпионата может состояться 20 июня.