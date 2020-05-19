Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    «Оренбург»: «ЦСКА по Деспотовичу к нам пока не обращался»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Джордже Деспотовича в ЦСКА.

    «ЦСКА к нам пока не обращался. Контракт футболиста истекает 31 мая, и мы на данный момент не общались с игроком на эту тему», – сказал Столыпин.

    • По информации «СЭ», московский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста и сообщил им о готовности предложить сербу годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.
    • В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому ЦСКА сможет подписать его бесплатно.
    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:08
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1677

      Чермындыр 44 минуты назад

      А зачем ЦСКА обращаться в Оренбург, если у игрока контракт уже через две недели заканчивается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      AleSan4es 45 минут назад

      Ну да, смысл к вам обращаться то? В конце июня он перейдет просто в ЦСКА и все)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76651
    #5
    insider_retro
    66030
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru