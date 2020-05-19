«Оренбург»: «ЦСКА по Деспотовичу к нам пока не обращался»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Джордже Деспотовича в ЦСКА.
«ЦСКА к нам пока не обращался. Контракт футболиста истекает 31 мая, и мы на данный момент не общались с игроком на эту тему», – сказал Столыпин.
- По информации «СЭ», московский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста и сообщил им о готовности предложить сербу годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.
- В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому ЦСКА сможет подписать его бесплатно.
- Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
- В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.
Источник: «Р-Спорт»