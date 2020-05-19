«Оренбург»: «ЦСКА по Деспотовичу к нам пока не обращался»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Джордже Деспотовича в ЦСКА.

«ЦСКА к нам пока не обращался. Контракт футболиста истекает 31 мая, и мы на данный момент не общались с игроком на эту тему», – сказал Столыпин.