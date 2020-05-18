Вагнер: «Акинфеев – один из лучших вратарей мира»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав поговорил о победе в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Финал был 15 лет назад, 18 мая.

– Как складывался для вас плей-офф? ЦСКА прошел «Бенфику», «Партизан», «Осер» и «Парму».

– У нас была очень надежная и талантливая защитная линия. Отличный вратарь Игорь Акинфеев, который играет по сей день. Он доказал, что и сейчас является одним из лучших голкиперов мира, потому что играет на высоком уровне все эти годы.

Братья Березуцкие, которые недавно ушли из большого футбола, Сергей Игнашевич, который тоже не так давно завершил карьеру. На левом фланге Юрий Жирков, который еще выступает за «Зенит». Блестящий сезон проводил Даниэл Карвальо. Один из лучших своих сезонов в ЦСКА.

Он был на высоте. Кажется, его признали лучшим игроком турнира... Лучшим игроком финала – точно. С каждым кругом плей-офф наша уверенность в своих силах росла. В четырех домашних матчах мы не пропустили ни разу, а на выезде давали бой любому сопернику.