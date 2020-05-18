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    Вагнер: «Я попросил у Гинера лишнюю неделю отпуска и добавил: «Когда вернусь, мы выиграем Кубок УЕФА»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что заранее обещал взять Кубок УЕФА в 2005 году. Взамен он получил лишнюю неделю отпуска.

    – В сезоне-2004/05 вы пробились в Лигу чемпионов, заняли третье место в группе и попали в Кубок УЕФА. Какое у вас было настроение?

    – В России сезон проводится по-другому, там зимний перерыв, а потом начинается плей-офф в еврокубках. В декабре у тебя отпуск, и потом никто не хочет возвращаться в Россию. Я тоже не хотел. Из-за холода, из-за языка.

    Хотя к футбольной стороне вопроса я адаптировался, в жизни мне было очень трудно из-за холодов и проблем с общением. В итоге я вернулся в Бразилию, появилась возможность играть за «Коринтианс». Это был 2005 год. В одном интервью я сказал, что точно не вернусь в Россию и хочу остаться в «Коринтианс».

    В конце концов я все же оказался в России и встретился с президентом Евгением Гинером. Переговоры с ЦСКА были непростыми. Президент сказал мне: «Вагнер, если мы получим официальное предложение, то я тебя продам. Если нет, ты остаешься, потому что я только что тебя купил».

    Я ему заявил: «Я хочу провести 40 дней в Бразилии». Хватило наглости попросить у него лишнюю неделю отпуска. И потом я добавил: «И вот еще что. Когда я вернусь, мы выиграем Кубок УЕФА».

    Я его удивил. Сам не знаю, почему так сказал. Взял на себя огромную ответственность, но Бог знает, что делает. Я остался в Бразилии на лишнюю неделю, вернулся в Россию, начал играть, и мои дела пошли в гору.

    • В финале ЦСКА победил в Лиссабоне «Спортинг».
    • В России Вагнер провел больше всего матчей в карьере (2004-2012 годы).
    • С ЦСКА бразилец три раза брал РПЛ, шесть раз выиграл Кубок России.

    Источник: «Р-Спорт»

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