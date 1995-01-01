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    Медведев – о контракте Семака: «В ближайшие дни мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал заключение нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    – Болельщиков сейчас очень волнует вопрос о новом контракте Сергея Семака. Можно ли рассчитывать, что он будет подписан, а все противоречия, возникшие при переговорах, разрешимы при наличии доброй воли с обеих сторон?

    – Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно – до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год.

    • Действующий договор между сторонами истекает грядущим летом.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      risbichmo 16 минут назад

      Всё решает админресурс. Позор такому клубу. И чемпионства липовые. И об.оср.етесь в очередной раз в ЛЧ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11090

      vladimir-7 28 минут назад

      Пока ваш Зенит опекает Газпром, не играет роли кто будет главным тренером команды, так что срок контракта с Семаком не играет роли.

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