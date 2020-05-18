Медведев – о контракте Семака: «В ближайшие дни мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал заключение нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– Болельщиков сейчас очень волнует вопрос о новом контракте Сергея Семака. Можно ли рассчитывать, что он будет подписан, а все противоречия, возникшие при переговорах, разрешимы при наличии доброй воли с обеих сторон?

– Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно – до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год.