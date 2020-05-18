Уткин – о возможном объединении «Тамбова» с «Нижним Новгородом»: «Этот альянс предрешен. Нижнему без Тамбова, как пипису без правой руки»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высмеял информацию о возможном объединении футбольных клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород».

«Кажется, Нижний Новгород – город дураков. Во всяком случае, футбольных. Какой-то удивительный подвид, он даже противоречит науке. Казалось бы, большой город, живи да радуйся. Девушек красивых море. Родина Павла Занозина. Стадион построили к чемпионату мира. Нижнему, Саранску... Другим футбольным городам. Саранск получил заказы для своего цементородящего производства и успокоился. А Нижний вот хочет иметь футбольную команду премьер-лиги.

Но не может как люди. То из двух команд попробует одну сделать, правда, с двукратным количеством футболистов на контракте, но – какая ерунда. Проект загнулся. То несколько раз перезапустить клуб с нуля с обнулением долгов. Безуспешно. Теперь пытается объединиться с Тамбовом. У Тамбова есть команда и больше ничего (тоже интересный вариант, надо сказать). У Нижнего есть стадион, неуемная жажда иметь команду и полное нежелание добиваться результата – иного, кроме растраты денег.

Разумеется, совершенно бескорыстной, кто б мог подумать. В промежутке еще местный губернатор предложил Путину, чтобы компании, готовые отвечать за футбол, вместо того чтобы содержать свои, каждый по одной, скидывались в общий фонд и оттуда бы уже распределялось. Я думаю, это столь же здравая идея, как, например, ежевечерняя проповедь на берегу Волги, обращенная к местным щукам, с просьбой метать икру сразу в жестяные банки. На том основании, что так ведь всем было лучше. То есть очень здравая.

Блин, Тамбов, соглашайтесь. Все равно своей малине скоро конец. Соглашайтесь. Этот альянс предрешен. Нижнему без Тамбова, как пипису без правой руки. Никакого смысла жизни, никакого удовольствия и предназначения. Только рука и пипис, сам человек – даже один-единственный – тут не предусмотрен.Соглашайтесь. Но – торгуйтесь. Пусть обновленная команда сохранит историческое имя. «Тамбов» (Нижний Новгород). Или пусть платят. P.S. A злые языки смогут называть это образование, например, Тамбов – лишний окорок. Бессмысленно, но красиво», – написал Уткин в своем телеграм-канале.