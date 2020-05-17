«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Тамбов», проводящий матчи весенней части РПЛ в Нижнем Новгороде, рассматривает вопрос об объединении с местной командой ФНЛ «Нижний Новгород».

«Тамбов» подумывает об объединении с «Нижним Новгородом». Это вдвойне сюрреалистично. Получается, уничтожим футбольный клуб в Тамбове?» – сказал Симонов.