«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Тамбов», проводящий матчи весенней части РПЛ в Нижнем Новгороде, рассматривает вопрос об объединении с местной командой ФНЛ «Нижний Новгород».
«Тамбов» подумывает об объединении с «Нижним Новгородом». Это вдвойне сюрреалистично. Получается, уничтожим футбольный клуб в Тамбове?» – сказал Симонов.
- Такую же информацию сообщал инсайдер Сергей Егоров.
- Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
- «Тамбов» в таблице идет 11-м.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»