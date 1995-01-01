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    «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Тамбов», проводящий матчи весенней части РПЛ в Нижнем Новгороде, рассматривает вопрос об объединении с местной командой ФНЛ «Нижний Новгород».

    «Тамбов» подумывает об объединении с «Нижним Новгородом». Это вдвойне сюрреалистично. Получается, уничтожим футбольный клуб в Тамбове?» – сказал Симонов.

    • Такую же информацию сообщал инсайдер Сергей Егоров.
    • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
    • «Тамбов» в таблице идет 11-м.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2387

      alarm 1 минуту назад

      и спартак объединить с осасуной и сассуоло - и все довольны)

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