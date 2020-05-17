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«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

17 мая 2020, 10:49
12

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Тамбов», проводящий матчи весенней части РПЛ в Нижнем Новгороде, рассматривает вопрос об объединении с местной командой ФНЛ «Нижний Новгород».

«Тамбов» подумывает об объединении с «Нижним Новгородом». Это вдвойне сюрреалистично. Получается, уничтожим футбольный клуб в Тамбове?» – сказал Симонов.

  • Такую же информацию сообщал инсайдер Сергей Егоров.
  • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
  • «Тамбов» в таблице идет 11-м.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Тамбов
Комментарии (12)
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Из Твери Леха
1589706300
Позорище.
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BRO_football
1589707585
Да хрень какая-то. Тамбов играет на стадионе Нижнего Новгорода. Вот что значит это объединение. Ликвидировать Тамбов и перегонять футболистов и прочий персонал в Нижний Новгород вряд ли кто будет. Да и городской бюджет такое не потянет.
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Граф2019
1589716379
а шо? красота-нижний тамбов...
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DOCTOR PENALTY
1589717216
Тамбовских волков загнали в нижегородскую тайгу. Вряд ли выживут на чужой земле.
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Ивантеевец
1589725492
У Тамбова нет своего стадиона, а со следующего сезона командам без своей арены лицензирование РПЛ не светит. Нельзя будет как сейчас за счет Мордвы вылезать. Вот и начинают х...ей заниматься, чтобы и на елку влезть и ж...у не ободрать.
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Hektor 84
1589752876
Получится Тамбов НН
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evgevg13
1589778224
А ФК Сахалин объединится с Калининградом. А что, у одних команда, у других стадион. Принцип сохранится
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zigbert
1589802674
Причина одна- не угадали со строительством нового стадиона.
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