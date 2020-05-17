Гогниев: «Алания» хотела бы играть в ФНЛ и попробовать себя на новом уровне»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил надежду на получение лицензии на участие в ФНЛ. Клуб занял второе место второе место в группе «Юг» в досрочно завершившемся сезоне ПФЛ, отстав от «Волгаря» на четыре очка.

— Каковы шансы, что в следующем сезоне «Алания» будет играть в ФНЛ?

— Конечно, все зависит от лицензирования. Мы бы очень хотели играть в первом дивизионе. РФС принял решение завершить сезон в ПФЛ. Что тут поделать. Мы остались на втором месте. Хотим попробовать свои силы на новом уровне.

Я двумя руками за то, чтобы мы поднялись в классе. «Алания» достойно играла. Одержали 14 побед подряд. Поздравляю Астрахань с выходом, но мы в первом круге взяли верх над «Волгарем» – 3:0. Вторая встреча должна была состояться как раз в конце марта. Старались выполнить задачу — хотели выйти в ФНЛ. Но так сложилось. Нам остается только ждать.

Надо понимать, что «Алания» клуб с именем. В 1995 году становился чемпионом России. Владикавказ футбольный город. Болельщики в охотку ходят на стадион, переживают за нас. Даже петицию пишут в РФС, чтобы нас взяли в ФНЛ. Отлично понимаю, что мальчиками для битья мы там не будем. У нас очень хороший коллектив. Нужно расти, прогрессировать. Народ желает, чтобы мы показали себя уже на другом уровне. Повторяю, надеемся пройти лицензирование.

— Руководство готово вас спонсировать в ФНЛ?

— Нам сказали, что готовы помочь. Все постепенно выстраивается. Другой вопрос — дадут ли нам лицензию? Это уже зависит от руководителей РФС.

— Могут не дать, потому что заняли второе место.

— Да, только из-за этого. А так по большому счету мы готовы, проблем не возникнет. Мы собрались только перед этим сезоном, но удалось найти свою игру, прибавлять от матча к матчу. Вижу, что мои футболисты готовы играть в ФНЛ. Да, мы не стали первыми. Вмешалась пандемия. Но что тут поделать. Прикладывали серьезные усилия, и теперь все может пойти насмарку.

У нас есть имя, история, традиции. Такие команды, как «Алания» должны играть как можно выше в чемпионате. Очень рад за «Ротор», который теперь будет выступать в премьер-лиге. По посещаемости «Алания» на первом месте в зоне «Юг». Пользуясь случаем, хочется попросить РФС обратить на нас пристальное внимание.