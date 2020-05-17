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  • Семак: «Окончание сезона будет непредсказуемым. Невозможно подвести футболистов к оптимальному состоянию»

Семак: «Окончание сезона будет непредсказуемым. Невозможно подвести футболистов к оптимальному состоянию»

17 мая 2020, 16:20
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ 21 июня. Он ожидает непредсказуемую концовку.

— Перейдем к чемпионату: получается, нас ждет мощный элемент непредсказуемости.

— Конечно, сложностей много, подготовиться к первым матчам будет непросто, учитывая время. Функциональная готовность у всех команд будет разная. Невозможно подвести футболистов с точки зрения игровой практики к оптимальному состоянию. Окончание будет непредсказуемым.

  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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BarStep
1589726025
Соломку Серёга стелит... Настораживает его не уверенность, прежде всего в себе..
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Давид59
1589730421
Так оно и есть. Было бы странно кричать "нас не догонят"
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Garrincha58
1589731471
о чём он? ты господин Семак посмотри как играют в Германии, без подготовки разрешили неделю назад и играют, а у вас блин борльше месяца и всё ноете и стонете наверное ожидали без игр получить титул а теперь всё под большим вопросом
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Kollljan
1589734142
Зимой просидели больше 3-х месяцев. Потом весной сыграли 3 матча и опять пауза более чем 3 месяца. Нахрена такой футбол нужен? Кому нужны эти оставшиеся мачи? Не интересно уже. Немцев смотрел вчера и сегодня. Какое убожество!!! Скука смертная!!! Никакой борьбы. Зрителей нет. Просто пинают мячик люди и всё. Короче - умер футбол. То что от него сегодня осталось футболом назвать нельзя.
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raritet
1589786515
Если кто то понимает что-то , то вероятность травмирования 90 процентов и кто будет доигрывать в концовке непонятно, поэтому и непредсказуемость. Представьте себе Дзюбу- этакий колосс . Он и так не летает по полю. Дай ему сегодня нагрузку и он вылетит уже в конце первого тайма. Люди простояли практически полгода в стойле, а сейчас беги спринт....
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