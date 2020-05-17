Семак: «Окончание сезона будет непредсказуемым. Невозможно подвести футболистов к оптимальному состоянию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ 21 июня. Он ожидает непредсказуемую концовку.
— Перейдем к чемпионату: получается, нас ждет мощный элемент непредсказуемости.
— Конечно, сложностей много, подготовиться к первым матчам будет непросто, учитывая время. Функциональная готовность у всех команд будет разная. Невозможно подвести футболистов с точки зрения игровой практики к оптимальному состоянию. Окончание будет непредсказуемым.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.
Источник: официальный сайт «Зенита»