Семак: «Окончание сезона будет непредсказуемым. Невозможно подвести футболистов к оптимальному состоянию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ 21 июня. Он ожидает непредсказуемую концовку.

— Перейдем к чемпионату: получается, нас ждет мощный элемент непредсказуемости.

— Конечно, сложностей много, подготовиться к первым матчам будет непросто, учитывая время. Функциональная готовность у всех команд будет разная. Невозможно подвести футболистов с точки зрения игровой практики к оптимальному состоянию. Окончание будет непредсказуемым.