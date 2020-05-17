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    Семак: «Окончание сезона будет непредсказуемым. Невозможно подвести футболистов к оптимальному состоянию»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ 21 июня. Он ожидает непредсказуемую концовку.

    — Перейдем к чемпионату: получается, нас ждет мощный элемент непредсказуемости.

    — Конечно, сложностей много, подготовиться к первым матчам будет непросто, учитывая время. Функциональная готовность у всех команд будет разная. Невозможно подвести футболистов с точки зрения игровой практики к оптимальному состоянию. Окончание будет непредсказуемым.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 302000 человек.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: -101

      Аденн 8 минут назад

      Стыдно за физрука серГея и его неправильный клубишко. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +3046

      Давид59 9 минут назад

      Так оно и есть. Было бы странно кричать "нас не догонят"

      0
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      Рейтинг: +3554

      BarStep 1 час назад

      Соломку Серёга стелит... Настораживает его не уверенность, прежде всего в себе..

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