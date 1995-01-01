Мещеряков: «Как отнесусь, если при Николиче займем место ниже второго? Нам никто не гарантировал бы второе место и при Семине»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью Sportbox прокомментировал назначение на пост главного тренера Марко Николича. Формально он приступит к обязанностям 1 июня.
– Если Марко Николич займет место ниже второго, как вы к этому отнесетесь?
– Так вопрос не ставлю. Для меня сейчас это не так важно. Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Первопричина – другие факторы. Нам также никто не гарантировал бы второго места, если бы Юрий Семин остался или бы пришел любой другой тренер, хоть самый титулованный. А если бы сезон завершился на один тур раньше [когда «Локомотив» шел ниже второго места]? Что бы вы тогда сказали?
- С Юрием Семиным «Локомотив» три раза брал чемпионство.
- Николич брал чемпионства в Сербии и Венгрии, выигрывал кубки этих стран.
- РПЛ планируют возобновить 21 июня.