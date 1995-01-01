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    Мещеряков: «Как отнесусь, если при Николиче займем место ниже второго? Нам никто не гарантировал бы второе место и при Семине»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью Sportbox прокомментировал назначение на пост главного тренера Марко Николича. Формально он приступит к обязанностям 1 июня.

    – Если Марко Николич займет место ниже второго, как вы к этому отнесетесь?

    – Так вопрос не ставлю. Для меня сейчас это не так важно. Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Первопричина – другие факторы. Нам также никто не гарантировал бы второго места, если бы Юрий Семин остался или бы пришел любой другой тренер, хоть самый титулованный. А если бы сезон завершился на один тур раньше [когда «Локомотив» шел ниже второго места]? Что бы вы тогда сказали?

    • С Юрием Семиным «Локомотив» три раза брал чемпионство.
    • Николич брал чемпионства в Сербии и Венгрии, выигрывал кубки этих стран.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4

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      Рейтинг: +228

      Raider26 2 часа назад

      вот же тварь

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      Рейтинг: +1033

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Нет ничего логичного в том, чтобы убрать тренера, которого любит, уважает и слушает команда. Зато есть очень много нелогичного в том, чтобы убрать такого специалиста. Эта не та встряска, которая идет на пользу. Перемены в игре, когда нужно цепляться за цель, - не для периода знакомств. Дня конфентно-букетных есть другие моменты.Ну а продлить договора с игроками на время, а с тренером не продлить и уволить его ещё до решения Лиги - это говорит только о личной неприязни и конфликте. Ни о каком профессионализме рук-ва РЖД и Локо даже речи идти не может.

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      Рейтинг: +1073

      Cleaner 3 часа назад

      ЕСЛИ при Николиче займете ВТОРОЕ место, это будет ЧУДО!!!

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      Рейтинг: +1849

      giluxa1963 3 часа назад

      Для меня сейчас это не так важно. Главное от Семина избавились .

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      Рейтинг: +1367

      Genz 3 часа назад

      Кажется мне ,что будут пятыми.

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