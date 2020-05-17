Песьяков: «Потренировался – и можно полдня поиграть в Counter Strike»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о пристрастии к компьютерным играм. Однако он заметил, что развлечения – после тренировок.

— В феврале вы сыграли с болельщиками в Counter Strike в команде с Глебовым, Долговым, Черкесом и Осиновым. Это лучшая пятерка бойцов «Ростова»?

— Просто это те, кто смог тогда сыграть. Вообще в «Ростове» в CS играют многие — Данила Прошляков, Павел Мамаев, Данил Глебов, Александр Долгов, я.

— Недавно хоккейные «Ак Барс» и «Трактор» зарубились в контру пять на пять, а вы с кем бы сыграли? Может, сразу с профессионалами из Na Vi?

— С Na Vi это было бы избиение, если переводить на футбол — как «Барселона» против «Знамя Труда», при всем уважении к команде из Орехова-Зуева. Знаю, ребята в ЦСКА и «Локомотиве» играют — например, Рифат Жемалетдинов, Федя Смолов. Там можно собрать банду из пяти человек. Кокорин — в порядке, но не знаю, кто в «Сочи» еще играет. Было бы интересно провести турнир.

— А сейчас много времени играете в Counter Strike?

— В последние недели жестко ограничил до полутора-двух часов максимум, как в разгар чемпионата. А в начале карантина доходило до шести часов. Потренировался — и можно полдня поиграть.