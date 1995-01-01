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    Песьяков: «Потренировался – и можно полдня поиграть в Counter Strike»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о пристрастии к компьютерным играм. Однако он заметил, что развлечения – после тренировок.

    — В феврале вы сыграли с болельщиками в Counter Strike в команде с Глебовым, Долговым, Черкесом и Осиновым. Это лучшая пятерка бойцов «Ростова»?

    — Просто это те, кто смог тогда сыграть. Вообще в «Ростове» в CS играют многие — Данила Прошляков, Павел Мамаев, Данил Глебов, Александр Долгов, я.

    — Недавно хоккейные «Ак Барс» и «Трактор» зарубились в контру пять на пять, а вы с кем бы сыграли? Может, сразу с профессионалами из Na Vi?

    — С Na Vi это было бы избиение, если переводить на футбол — как «Барселона» против «Знамя Труда», при всем уважении к команде из Орехова-Зуева. Знаю, ребята в ЦСКА и «Локомотиве» играют — например, Рифат Жемалетдинов, Федя Смолов. Там можно собрать банду из пяти человек. Кокорин — в порядке, но не знаю, кто в «Сочи» еще играет. Было бы интересно провести турнир.

    — А сейчас много времени играете в Counter Strike?

    — В последние недели жестко ограничил до полутора-двух часов максимум, как в разгар чемпионата. А в начале карантина доходило до шести часов. Потренировался — и можно полдня поиграть.

    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • Песьяков в сезоне РПЛ провел десять матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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