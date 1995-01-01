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    Уткин: «Хватит ли смелости РФС отправить «Ахмат» в ФНЛ, если сезон не завершится? Дюкова нельзя испугать»

    Видеоблогер Василий Уткин полагает, что РФС хватит смелости отправить в ФНЛ команды из зоны вылета, если сезон не удастся завершить из-за пандемии коронавируса. Реплику журналист дал на собственном ютуб-канале.

    – Как вы думаете, если сезон завершится досрочно, хватит ли нашим футбольным руководителям смелости принять решение по вылету «Ахмата» из РПЛ?

    – Понимаете, Российским футбольным союзом руководит Александр Дюков. Он руководил коммерцией в питерском грузовом порту в возрасте 32, если я не ошибаюсь, года в 90-е годы. Этого человека нельзя испугать. Вы просто не представляете себе, что это за поприще и задача.

    Мне очень симпатичен Дюков. Я этого никогда не скрывал. Это не значит, что я принимаю все, что он делает. Но я отношусь к нему с симпатией. И уж в чем в чем, но в отсутствии смелости я никак не могу его упрекнуть.

    Дело в том, что я думаю, что, если чемпионат не будет доигран, вылета в нем быть не должно, потому что в вопросе вылета каждое очко на счету. Там же слабые команды конкурируют, поэтому то, что одна команда уже сыграла со всеми сильными командами, а другие нет, ставит их в неравное положение.

    А вылет из лиги – это не то же самое, что, допустим, непопадание в еврокубки. Это реально на ступень ниже, оттуда потом нужно долго выбираться.

    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • Последнее место в таблице занимает «Ахмат».
    • Лидирует в чемпионате «Зенит», президентом которого раньше был Дюков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4160

      filosof sparty 3 минуты назад

      Ну то, что РПЛ от вылета Ахмата ничего не потеряет, это очевидно. Вопрос был в другом. Потеряет ли от этого Чечня. Всё таки хороший стадион, достаточно высокая посещаемость. Была... Но судя по последним играм с пустыми креслами, местным уже тоже насрать на Ахмат

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      Рейтинг: +909

      New Life 33 минуты назад

      Дюков руководил коммерцией, а Рамзан был боевиком. И не Дюкову решать, останется Ахмат или нет.

      0
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      Рейтинг: +1848

      giluxa1963 > New Life 24 минуты назад

      а он и не решает кто вылетит он решает будут играть или нет

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      Рейтинг: +909

      New Life > giluxa1963 20 минут назад

      Он единолично не решает ни то, ни другое.

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