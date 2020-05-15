Уткин: «Семину давно пора на пенсию. Николичу я уже симпатизирую»

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

– Бахнешь бутылочку вина за уход Семина? Праздник для тебя какой. Зато хайпить теперь не на ком.

– Да я найду на ком хайпить. Соловьев еще жив, в крайнем случае. Бутылочку не бахну, потому что не пью. А что касается эмоций, то я думаю, что впереди еще два-три жестких, серьезных скандала. Сторонники и поклонники Семина занимаются рабинерничанием таким. Собирают на говне сметану, как я это называю. Это удивительно, но у Семина не было хороших отношений ни с одним менеджером, который находился на посту президента клуба, если не брать очень давние времена.

Я очень хорошо, хотя и не близко знаю Василия Кикнадзе. Это человек, использующий авторитарные методы руководства, он принимает решения, будучи полностью уверенным в своей правоте. И после того, как решение принято, он, как правило, не готов возвращаться и его переосмыслять. Очень наивно полагать, что «увольнение» Семина может быть личной позицией Кикнадзе. Это позиция совета директоров. Но надо понимать, что если в ближайшие полгода у преемника Семина не пойдет, голова Кикнадзе ляжет на плаху. Если есть человек, заинтересованный в успехе «Локомотива», то Кикнадзе – первый, потому что в случае чего замену ему легко найдут. Так что он крайне заинтересован в успехе.

Не зная о Николиче ничего, я ему уже симпатизирую. Ему предстоит очень серьезное испытание. Будет очень трудно. Нашему футболу не принесло ничего особенного, кроме нескольких ярких моментов, появление Халка и Витцеля за 100 миллионов, Паредеса. Нам необходимы люди, для которых чемпионат России – полигон для старта, следующего шага. Хотите – называйте таких людей ноунеймами. Я называю – способными, находящимися в движении вверх в карьере. Николич точно успешный тренер там, где он работал.

Не забывайте, что мы переживаем колоссальный кризис. Цены на нефть упали, игроки уровня Халка давно перестали смотреть в сторону России. Фигуры вроде Николича могут обогатить наш футбол.

Да, я считаю, что Семину давно пора на пенсию, – заявил Уткин.