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  • Уткин: «Семину давно пора на пенсию. Николичу я уже симпатизирую»

Уткин: «Семину давно пора на пенсию. Николичу я уже симпатизирую»

15 мая 2020, 07:22
8

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

– Бахнешь бутылочку вина за уход Семина? Праздник для тебя какой. Зато хайпить теперь не на ком.

– Да я найду на ком хайпить. Соловьев еще жив, в крайнем случае. Бутылочку не бахну, потому что не пью. А что касается эмоций, то я думаю, что впереди еще два-три жестких, серьезных скандала. Сторонники и поклонники Семина занимаются рабинерничанием таким. Собирают на говне сметану, как я это называю. Это удивительно, но у Семина не было хороших отношений ни с одним менеджером, который находился на посту президента клуба, если не брать очень давние времена.

Я очень хорошо, хотя и не близко знаю Василия Кикнадзе. Это человек, использующий авторитарные методы руководства, он принимает решения, будучи полностью уверенным в своей правоте. И после того, как решение принято, он, как правило, не готов возвращаться и его переосмыслять. Очень наивно полагать, что «увольнение» Семина может быть личной позицией Кикнадзе. Это позиция совета директоров. Но надо понимать, что если в ближайшие полгода у преемника Семина не пойдет, голова Кикнадзе ляжет на плаху. Если есть человек, заинтересованный в успехе «Локомотива», то Кикнадзе – первый, потому что в случае чего замену ему легко найдут. Так что он крайне заинтересован в успехе.

Не зная о Николиче ничего, я ему уже симпатизирую. Ему предстоит очень серьезное испытание. Будет очень трудно. Нашему футболу не принесло ничего особенного, кроме нескольких ярких моментов, появление Халка и Витцеля за 100 миллионов, Паредеса. Нам необходимы люди, для которых чемпионат России – полигон для старта, следующего шага. Хотите – называйте таких людей ноунеймами. Я называю – способными, находящимися в движении вверх в карьере. Николич точно успешный тренер там, где он работал.

Не забывайте, что мы переживаем колоссальный кризис. Цены на нефть упали, игроки уровня Халка давно перестали смотреть в сторону России. Фигуры вроде Николича могут обогатить наш футбол.

Да, я считаю, что Семину давно пора на пенсию, – заявил Уткин.

  • Московский клуб не продлил контракт с 73-летним специалистом.
  • Новым тренером команды стал Марко Николич.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Уткин Василий
Комментарии (8)
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1589522748
Понятное дело, что Сёмину уже под ср*ку лет, но он даёт результат, что ещё нужно болельщикам и руководству? При нём команда впервые за 15 лет стала чемпионом (при чём после него же), в прошлом году серебро, в этом в тройке шли до паузы. Сёмин ещё когда на рубеже нулевых и десятых возвращался в Локомотив, вот тогда ему нужно было уходить на пенсию. Но он, в отличие от других тренеров старой школы (Романцева, Бышовца, Ярцева и т.д.), которые так и не смогли работать в современных реалиях, смог перестроиться на новый лад, найти общий язык с молодыми футболистами и дать результат.
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xkixerx
1589522853
А тебе в спортзал пора!!!! Раньше вроде нормальный мужик был, что с тобой случилось Уткин?
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paracetamol
1589525254
На говне сметану собирает жирная утка, бесполезная и никому не интересная.
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Juic
1589530086
Даже если согласиться с несвязанным, в принципе, с уходом Сёмина, утверждением, что нашему тренерскому корпусу необходимо омоложение - почему не брать русских тренеров? Зачем Кустурица? Только потому, что будет молчать, и за мелкий % возьмёт на себя все грехи? Позор и совету директоров Локо, и Уткину.
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DanilAE
1589532415
Уткину, давно пора заканчивать с публичной деятельностью) Не понимает, ни в футболе, ни в политике)) Одни штампы и клише)) Плюс хайп для для детей 15-20 с неокрепшими умами))
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Ивантеевец
1589533694
Это чем же Николич тренировавшим в третьесортных чемпионатах сможет обогатить наш? Или наш уже на уровне сербского стал? И чем тогда отечественные молодые специалисты не устраивают?
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Retiremen_VMF
1589535670
Вася, как 16 то летний подросток против всего, что хорошо и за то, что плохо. Задержка в развитии у мальчика.
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фанат джигурды
1589542520
Лучше б ты пил!!!
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