«Он был само совершенство»: Дзюба считает бразильца Роналдо лучшим форвардом в истории

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал лучшего, по своему мнению, форварда в истории футбола.

«Роналдо «Зубастик»! Именно он в первую очередь в голове возникает. Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не легкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу.

Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы. И играл в моем любимом «Реале», – сказал Дзюба.