«Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба

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Холдинг City Football Group, который контролируется шейхами и владеет «Манчестер Сити», заинтересован в инвестициях в российский футбольный рынок. Компания хочет купить акции клуба РПЛ, пишет «Рейтинг Букмекеров».
City Football Group впечатлена чемпионатом мира в России и интересом россиян к футболу. Переговоры с одним российским клубом уже проведены.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.