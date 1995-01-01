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    «Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба

    Холдинг City Football Group, который контролируется шейхами и владеет «Манчестер Сити», заинтересован в инвестициях в российский футбольный рынок. Компания хочет купить акции клуба РПЛ, пишет «Рейтинг Букмекеров».

    City Football Group впечатлена чемпионатом мира в России и интересом россиян к футболу. Переговоры с одним российским клубом уже проведены.

    • Компания уже владеет девятью клубами.
    • «Сити» в АПЛ идет вторым.
    • Самый дорогой состав в РПЛ сейчас у «Зенита».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +247

      Medved2468 38 секунд назад

      Возьмите нас, многострадальных, под своё крыло!

      0
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      Рейтинг: +3980

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Тамбов !!!!

      0
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      Рейтинг: +9954

      Cules2013 3 минуты назад

      было бы круто

      0
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