«Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба

Холдинг City Football Group, который контролируется шейхами и владеет «Манчестер Сити», заинтересован в инвестициях в российский футбольный рынок. Компания хочет купить акции клуба РПЛ, пишет «Рейтинг Букмекеров».

City Football Group впечатлена чемпионатом мира в России и интересом россиян к футболу. Переговоры с одним российским клубом уже проведены.