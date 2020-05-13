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  • «Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба

«Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба

13 мая 2020, 20:47
27

Холдинг City Football Group, который контролируется шейхами и владеет «Манчестер Сити», заинтересован в инвестициях в российский футбольный рынок. Компания хочет купить акции клуба РПЛ, пишет «Рейтинг Букмекеров».

City Football Group впечатлена чемпионатом мира в России и интересом россиян к футболу. Переговоры с одним российским клубом уже проведены.

  • Компания уже владеет девятью клубами.
  • «Сити» в АПЛ идет вторым.
  • Самый дорогой состав в РПЛ сейчас у «Зенита».

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (27)
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Medved2468
1589392868
Возьмите нас, многострадальных, под своё крыло!
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baden69
1589393697
Походу Гинер подсуетился... и пытается втюхать коней... Либо Федун решил чуть раньше обещаного срока отдать клуб болелам-шейхам...
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Lester84
1589393981
Я думаю это либо ЦСКА, на который ВЭБ ищет покупателя, либо Спартак, который Федун уже пару лет как подумывает продать. Клубы из регионов шейхи врядли будут выкупать, а кроме вышеперечисленных покупать особо некого. Да и выкупать выгоднее активы, нежели многолетние долги. Даже если кого-то и купят - обольщаться не стоит. Это будет российский фарм-клуб МанСити. Молодых и перпективных будут отправлять в Россию в аренду, или потом кого-то отправлять в Англию на повышение. Команда будет бороться за высокие места в РПЛ, но не в еврокубках
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Skull_Boy
1589394874
Старый еврей пройдоха все мутит
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Derzkiy1
1589396950
ЦСКА скорее всего , у него потенциал большой , туда бабок пульни будет топом однозначно и в Европе имя уже есть
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Hektor 84
1589399668
Это синит. Сначала его выкупят а потом обанкротят на хрен
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Saracen Jr
1589403147
эх, вот бы луч-энергию. отстроить там норм клуб, стадик и тд. и будут всякие реалы, манчестеры и баварии летать по 12ч во владивосток)))))
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Из Твери Леха
1589432280
Пусть поддерживают региональные клубы, а не масковские помойки.
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acor94
1589435320
Нужен клуб со стадионом, лучше взять команду из Нижнего. Люди там соскучились по большому футболу.
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SPACE TRUCKIN
1589445210
ну если только не из столиц клуб...)))...было б очень интересно...хотя такое из области фантастики...
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