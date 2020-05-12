ЦСКА может лишиться спонсорской поддержки «Аэрофлота»

ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год

Платежи по спонсорским обязательствам были выполнены еще в начале года. Стоимость действующего соглашения – 9 миллионов долларов. Авиакомпания осуществляет чартерные перевозки футболистов и сотрудников ЦСКА, логотип же «Аэрофлота» нанесен на футболках игроков и домашнем стадионе клуба.

Помимо ЦСКА, «Аэрофлот» оказывает услуги перевозок «Манчестер Юнайтед».