ЦСКА может лишиться спонсорской поддержки «Аэрофлота»

ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год
Платежи по спонсорским обязательствам были выполнены еще в начале года. Стоимость действующего соглашения – 9 миллионов долларов. Авиакомпания осуществляет чартерные перевозки футболистов и сотрудников ЦСКА, логотип же «Аэрофлота» нанесен на футболках игроков и домашнем стадионе клуба.
Помимо ЦСКА, «Аэрофлот» оказывает услуги перевозок «Манчестер Юнайтед».
- В апреле основным владельцем ЦСКА стала госкорпорация ВЭБ.РФ.
- Московский клуб занимает в РПЛ пятое место.
Источник: ТАСС