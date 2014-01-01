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    ЦСКА может лишиться спонсорской поддержки «Аэрофлота»

    ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год

    Платежи по спонсорским обязательствам были выполнены еще в начале года. Стоимость действующего соглашения – 9 миллионов долларов. Авиакомпания осуществляет чартерные перевозки футболистов и сотрудников ЦСКА, логотип же «Аэрофлота» нанесен на футболках игроков и домашнем стадионе клуба.

    Помимо ЦСКА, «Аэрофлот» оказывает услуги перевозок «Манчестер Юнайтед».

    • В апреле основным владельцем ЦСКА стала госкорпорация ВЭБ.РФ.
    • Московский клуб занимает в РПЛ пятое место.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +16587

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Эта новость совсем не окрыляет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +985

      Cleaner 31 минуту назад

      ЦСКА и «Аэрофлот» могут И продлить спонсорский контракт на 2021 год. Новость на уровне сплетни.

      0
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      Рейтинг: +3026

      Давид59 1 час назад

      Сейчас Аэрофлоту самому бы спонсора не помешало найти

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      ...
      Рейтинг: +985

      Cleaner > Давид59 27 минут назад

      Аэрофлоту рано или поздно потребуется рекламная площадка. Сумма и срок контракта могут существенно измениться. Это да.

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