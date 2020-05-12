Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, прокомментировал будущее своего клиента.
«Контракт Месута истекает через год. Продлеваться он не будет. Что нас ждет дальше, покажет время. Озилу будет 32 года, и он сможет провести еще несколько лет в футболе. Месут примет решение вместе с семьей», – сказал агент.
- Немец выступает за «Арсенал» с сентября 2013 года.
- За это время хавбек провел 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов.
- Интерес к Озилу проявляет «Фенербахче».
Источник: Express