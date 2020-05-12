Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, прокомментировал будущее своего клиента.

«Контракт Месута истекает через год. Продлеваться он не будет. Что нас ждет дальше, покажет время. Озилу будет 32 года, и он сможет провести еще несколько лет в футболе. Месут примет решение вместе с семьей», – сказал агент.