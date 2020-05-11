«Атлетико» хочет продлить аренду Карраско

«Атлетико» заинтересован в продлении аренды вингера Янника Феррейры-Карраско до конца следующего сезона.

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб из-за кризиса не готов выкупить игрока за 30 миллионов евро, но при этом хочет сохранить его в составе.

Действующий арендный договор истекает 30 июня, права на бельгийца принадлежат «Далянь Ифань».

После возвращения в «Атлетико» в конце января 26-летний Карраско провел пять матчей, результативными действиями не отличался.