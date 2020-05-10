Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ: «Большинство клубов за то, чтобы сезон возобновился»

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин высказался о возможном возобновлении сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.
«Разрабатывали разные нюансы проведения чемпионата, в том числе без зрителей. Надеемся возобновить сезон.
Мнения разные. Большинство клубов за то, чтобы сезон возобновился. Наша задача – проводить соревнования. Это важно как со спортивной, так и с экономической точки зрения.
Первый важный этап – возвращение легионеров. У нас около 70 игроков и представителей штабов за рубежом. Сейчас ведутся переговоры с профильными ведомствами, чтобы у них было какое-то специальное разрешение на въезд. Это первая задача, которую нужно решить.
В целом ожидания от решения вопроса позитивные. Хотелось бы всех вернуть и потом уже начать тренировочный процесс», – заявил Савин.
- РПЛ не возобновится раньше 21 июня.
- В турнире лидирует «Зенит».
- Вопрос о возобновлении нынешнего сезона РПЛ будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая.