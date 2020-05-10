«Наполи» вернулся к тренировкам, Гаттузо приехал на базу раньше всех

Футболисты «Наполи» вернулись к тренировкам на базе. Они работают индивидуально или в группах, чтобы соблюдалась необходимая социальная дистанция как предосторожность в условиях пандемии коронавируса.

Главный тренер Дженнаро Гаттузо приехал на базу раньше всех. Все присутствующие на базе заранее сдали тесты на коронавирус, они дали отрицательный результат.