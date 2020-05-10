«Мы любим и ценим игру за счастливые мгновения, которые нам дарят ребята». Губернатор Голубев поздравил «Ростов» с 90-летием

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, поздравил «Ростов» с 90-летием. В своем инстаграме он опубликовал видео моментов из жизни клуба.

«Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде – 90 лет! Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед!⠀⠀

Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят.⠀⠀

«Ростов», вперед к победам!» – написал Голубев.

Южане в РПЛ идут четвертыми.

В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.

Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.