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    «Мы любим и ценим игру за счастливые мгновения, которые нам дарят ребята». Губернатор Голубев поздравил «Ростов» с 90-летием

    Василий Голубев, губернатор Ростовской области, поздравил «Ростов» с 90-летием. В своем инстаграме он опубликовал видео моментов из жизни клуба.

    «Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде – 90 лет! Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед!⠀⠀

    Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят.⠀⠀

    «Ростов», вперед к победам!» – написал Голубев.

    • Южане в РПЛ идут четвертыми.
    • В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
    • Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    text

    Публикация от text (@fcrostov) 10 Май 2020 в 3:11 PDT

    Источник: инстаграм «Ростова»

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