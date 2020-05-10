Президент «Ростова» Арутюнянц – фанатам: «Давайте и дальше идти по победной тропе. Я восхищен, какой путь впереди»

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», выступил с речью по случаю 90-летия клуба. Функционер восхищен будущим южан.

«За нашими с вами плечами очень серьезный путь длиною в 90 лет, который мы вместе с гордостью прошли. Путь, который сделал нас ближе и подарил такое количество событий и эмоций. И меня восхищает то, какой путь еще впереди, перед нашими глазами. Давайте продолжим вместе идти по победной тропе, дорогие болельщики!

С Днем Рождения, «Ростов»! История продолжается! Мы –«Ростов», – приводит слова Арутюнянца пресс-служба южан.