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    Президент «Ростова» Арутюнянц – фанатам: «Давайте и дальше идти по победной тропе. Я восхищен, какой путь впереди»

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», выступил с речью по случаю 90-летия клуба. Функционер восхищен будущим южан.

    «За нашими с вами плечами очень серьезный путь длиною в 90 лет, который мы вместе с гордостью прошли. Путь, который сделал нас ближе и подарил такое количество событий и эмоций. И меня восхищает то, какой путь еще впереди, перед нашими глазами. Давайте продолжим вместе идти по победной тропе, дорогие болельщики!

    С Днем Рождения, «Ростов»! История продолжается! Мы –«Ростов», – приводит слова Арутюнянца пресс-служба южан.

    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
    • В 2014 году «Ростов» взял Кубок России.
    • Главное достижение в еврокубках – 1/8 Лиги Европы в сезоне-2016/17.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      Puddle 2 часа назад

      С братьями рылами московскими по тропе в пердив! гыгыгы

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