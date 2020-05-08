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    Карпов: «Для губернатора Подмосковья «Химки» в РПЛ – важный социальный проект. Он любит футбол и собирался ходить на матчи»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов сообщил о заинтересованности губернатора Московской области Андрея Воробьева в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ. Сейчас клуб идет в ФНЛ вторым.

    «Важно понимать: губернатор в частных беседах говорил, что он любит футбол. Он собирался ходить на матчи «Химок». Для него клуб в РПЛ – важный социальный проект.

    Источника финансирования у клуба два: бюджет области и бюджет города. Они разные (у области больше, естественно). Будут спонсоры. Крупные компании, вкладываясь в «Химки», могут получить налоговое льготы, преференции, другие блага. Эта система работает везде», – сказал Карпов в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.

    • Сезон ФНЛ доигрывать не планируется.
    • «Химки» не играют в РПЛ с 2009 года.
    • У клуба самые высокие зарплаты в ФНЛ.

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    08.05.2020 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +539

      Олег1204 1 час назад

      Врешь собака, Химки отказались от инвесторов, что бы сидеть на бюджете и пилить его, вот для чего нужен этой паскуде в пиджаке клуб

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