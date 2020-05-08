Карпов: «Для губернатора Подмосковья «Химки» в РПЛ – важный социальный проект. Он любит футбол и собирался ходить на матчи»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов сообщил о заинтересованности губернатора Московской области Андрея Воробьева в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ. Сейчас клуб идет в ФНЛ вторым.

«Важно понимать: губернатор в частных беседах говорил, что он любит футбол. Он собирался ходить на матчи «Химок». Для него клуб в РПЛ – важный социальный проект.

Источника финансирования у клуба два: бюджет области и бюджет города. Они разные (у области больше, естественно). Будут спонсоры. Крупные компании, вкладываясь в «Химки», могут получить налоговое льготы, преференции, другие блага. Эта система работает везде», – сказал Карпов в беседе с комментатором Михаилом Поленовым.